Багато років світильники підбиралися з однієї колекції, але це рішення застаріло. Про правила, яких слід дотримуватися при виборі світильників, розповіла дизайнерка інтер'єру Олена Кузіна.

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Якщо вам потрібно підібрати в кімнату освітлення: люстру, бра, настільну лампу, ви з ймовірністю 90% виберете всі елементи в одного виробника з однієї колекції… Чому? "Тому що вони на 100% підходять один до одного", – скажете ви. І матимете, звичайно, рацію. ⁣Однак, це зробить ваш інтер'єр значно нуднішим і більш передбачуваним,

– зазначила Кузіна.

За словами дизайнерки інтер'єру, наймодніший варіант – зібрати композицію з різних колекцій. Для того щоб всі світильники гармонійно виглядали разом, потрібно дотримуватися кількох рекомендацій.

Як правильно підібрати світильники ⠀

Вибирайте предмети в одному стилі

Не слід експериментувати з міксом різних елементів, якщо ви робите дизайн самостійно.

Світильники мають вписуватися в стиль приміщення / Фото pinterest

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Фурнітура

Металева фурнітура всіх предметів повинна бути одного кольору: або під срібло, або під золото, або під мідь.

Світильники мають бути в одному стилі / Фото pinterest

Золото – це не те ж саме, що й латунь (чи інший жовтуватий метал). Відтінок повинен збігатися, інакше буде некрасивий різнотон "хто в ліс – хто по дрова",

– резюмувала Олена Кузіна.