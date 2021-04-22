Їх потрібно продумати та спланувати заздалегідь. Які корисні рішення слід розглянути, починаючи ремонт, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

Цікаво Попереджений – значить озброєний: яких факапів уникати під час ремонту

Пост з серії "можливо, ви про це навіть і не замислювалися". Це не інновації у світі дизайну, це звичайні рішення, про які рідко замислюєшся під час ремонту, коли перед тобою і так безліч завдань та рішень,

– зазначила Петайкіна.

Які ідеї використати вдома

Підвіконня

Підвіконня з висувними полицями – відмінне рішення, яке дозволить створити додаткове місце для зберігання дрібниць.

Ящики допоможуть зберігати різні дрібниці / Фото anytop

Кран

За словами дизайнерки інтер'єру, кран над плитою – ідея, яка прийшла із США. Це зручно й практично.

Кран над плитою – це зручно / Фото pinterest

Стіл

Висувний стіл на кухні – прекрасний варіант для невеликого приміщення.

Висувний стіл заощадить місце на кухні / Фото pinterest

Читайте Тренди в оформленні спальні: які модні ідеї використати вдома

Міні-рейл

Полиця зі штангою – зручне рішення. Її можна повісити високо та використовувати для одягу.

Розетки

Розеток багато не буває – це правило має знати кожен, кого очікує ремонт. Дизайнерка інтер'єру рекомендує зробити розетки в укіс вікна. Це зручно, наприклад, при використанні святкової ілюмінації.

Розетки в укосах не стануть зайвими / Фото prestig

Прохідна кухня

Кухня у коридорі ще кілька років тому вважалася дивиною. Однак це відмінний варіант для маленьких студій.

Кухня в коридорі – рішення для невеликих квартир / Фото pinterest