Їх потрібно продумати та спланувати заздалегідь. Які корисні рішення слід розглянути, починаючи ремонт, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Пост з серії "можливо, ви про це навіть і не замислювалися". Це не інновації у світі дизайну, це звичайні рішення, про які рідко замислюєшся під час ремонту, коли перед тобою і так безліч завдань та рішень,
– зазначила Петайкіна.
Які ідеї використати вдома
Підвіконня
Підвіконня з висувними полицями – відмінне рішення, яке дозволить створити додаткове місце для зберігання дрібниць.
Ящики допоможуть зберігати різні дрібниці / Фото anytop
Кран
За словами дизайнерки інтер'єру, кран над плитою – ідея, яка прийшла із США. Це зручно й практично.
Кран над плитою – це зручно / Фото pinterest
Стіл
Висувний стіл на кухні – прекрасний варіант для невеликого приміщення.
Висувний стіл заощадить місце на кухні / Фото pinterest
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Міні-рейл
Полиця зі штангою – зручне рішення. Її можна повісити високо та використовувати для одягу.
Розетки
Розеток багато не буває – це правило має знати кожен, кого очікує ремонт. Дизайнерка інтер'єру рекомендує зробити розетки в укіс вікна. Це зручно, наприклад, при використанні святкової ілюмінації.
Розетки в укосах не стануть зайвими / Фото prestig
Прохідна кухня
Кухня у коридорі ще кілька років тому вважалася дивиною. Однак це відмінний варіант для маленьких студій.
Кухня в коридорі – рішення для невеликих квартир / Фото pinterest