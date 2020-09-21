Білі стіни в інтер'єрі квартири або будинку – це красиво, стильно і актуально.

Які переваги та недоліки у такого дизайну, і що потрібно знати перед тим, як фарбувати стіни в білий колір, пише dom.ria.

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Переваги білих стін

Кімната візуально здається більшою

Акцент на меблі та декор

Приміщення стає світлішим

Мінуси

Швидко забруднюються

Досить швидко зношуються

Невдалий варіант для сімей з дітьми

Як оформити білі стіни та на що звернути увагу

Джерело світла

Білі стіни здатні як послабити, так і посилити природне освітлення у приміщенні. Залежно від відтінку білий виглядає по-різному. Якщо це жовтуватий відтінок – кімната здаватиметься теплішою, якщо блакитний, зелений чи сірий – холодною. Білий колір надасть приміщенню легкості та простору.

Від білого кольору віє легкістю / Фото roomester

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Текстура

Гладкий білий колір стін може нагадувати лікарню і виглядати нудно. Текстура здатна змінити це сприйняття. Можна зробити білі цегляні або рифлені стіни. Це виглядатиме значно цікавіше.

Білий у текстурі виглядає дорого та стильно / Фото couo

Меблі

Також можуть бути білого кольору. Але варто звернути увагу, що їхня поверхня може відбивати світло. У білому кольорі гарно виглядають кухні, шафи, обідні столи та стільці.

Біла кухня – тренд останніх років / Фото malenkaya-kuhnya

Комбінації

Білий колір вдало поєднується з хромованим металом, нержавіючою сталлю, золотистими поверхнями, латунню і міддю.

До білого пасують відтінки срібла та золота / Фото roomester

Недоліки і білий колір

Білий володіє незвичайною здатністю – приховувати недоліки. Йдеться, насамперед, про архітектурні вади, такі як нерівні стіни. Також він може підкреслити колони, ліпнини та інші елементи інтер’єру.

Не забувайте, що білий колір можна поєднати з будь-яким іншим. Наприклад, зробити яскраві акценти за допомогою текстилю, декору чи інших деталей.