Останніми роками білий колір перебуває на піку популярності – він зустрічається в інтер'єрах різної нерухомості.

Використовується білий в різних відтінках і будь-якому поєднанні розповідає 24 канал.

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Білий колір вважається символом життя, світла і чистоти. Стильно і актуально виглядає в дизайні інтер'єру, відмінно доповнює і розкриває інші кольори.

У XX столітті в інтер'єрі білий використовувався переважно в дизайнах інтер'єру розкішних будинків і квартир. У наш час він набув популярності серед всіх верств населення і є невід'ємною частиною скандинавського, класичного, мінімалістичного та інших стилів.​

Переваги білого

Залежно від відтінку (слонової кістки, топленого молока, сніжний, перламутровий) білий може бути різним : спокійним, гучним, святковим, стриманим і т.д. Це дозволяє робити прекрасні інтер'єри з незвичайними акцентами.

: спокійним, гучним, святковим, стриманим і т.д. Це дозволяє робити прекрасні інтер'єри з незвичайними акцентами. Основна особливість білого – здатність робити приміщення більш просторими, свіжими.

білого – здатність робити приміщення більш просторими, свіжими. Універсальність – підходить до будь-якого предмету, кімнати, поверхні, меблів.

Білий залежно від відтінку завжди виглядає по-різному / Фото best-stroy​ / Фото best-stroy

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Білий з іншими кольорами

Білий – колір, за допомогою якого можна оформити будь-яку кімнату або зону. У чистому вигляді використовується рідко – частіше комбінується з різними кольорами – коричневим, сірим, червоним, бежевим, синім, зеленим, чорним, оранжевим – все залежить від фантазії і особистих переваг. Також білий може бути з різною фактурою – глянсовий, матовий, гладкий шорсткий.

Білий поєднується з усіма кольорами / Фото artishock

Білі меблі

Тренд останніх років. Колір вдало вписується в різні стилі і кімнати – спальні, вітальні, дитячі, кухні. Розбавити "спокійну" меблі завжди можна яскравим акцентом (для цього виберіть один-два додаткових кольори).

Кухні в білому кольорі популярні багато років / best-stroy

Білий колір не просто так вважається універсальним – при правильному підході він допоможе вам створити неповторний і унікальний інтер'єр.