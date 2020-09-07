Білий колір в інтер'єрі: поєднання і красиві приклади
Останніми роками білий колір перебуває на піку популярності – він зустрічається в інтер'єрах різної нерухомості.
Використовується білий в різних відтінках і будь-якому поєднанні розповідає 24 канал.
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Білий колір вважається символом життя, світла і чистоти. Стильно і актуально виглядає в дизайні інтер'єру, відмінно доповнює і розкриває інші кольори.
Переваги білого
- Залежно від відтінку (слонової кістки, топленого молока, сніжний, перламутровий) білий може бути різним: спокійним, гучним, святковим, стриманим і т.д. Це дозволяє робити прекрасні інтер'єри з незвичайними акцентами.
- Основна особливість білого – здатність робити приміщення більш просторими, свіжими.
- Універсальність – підходить до будь-якого предмету, кімнати, поверхні, меблів.
Білий залежно від відтінку завжди виглядає по-різному / Фото best-stroy / Фото best-stroy
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Білий з іншими кольорами
Білий – колір, за допомогою якого можна оформити будь-яку кімнату або зону. У чистому вигляді використовується рідко – частіше комбінується з різними кольорами – коричневим, сірим, червоним, бежевим, синім, зеленим, чорним, оранжевим – все залежить від фантазії і особистих переваг. Також білий може бути з різною фактурою – глянсовий, матовий, гладкий шорсткий.
Білий поєднується з усіма кольорами / Фото artishock
Білі меблі
Тренд останніх років. Колір вдало вписується в різні стилі і кімнати – спальні, вітальні, дитячі, кухні. Розбавити "спокійну" меблі завжди можна яскравим акцентом (для цього виберіть один-два додаткових кольори).
Кухні в білому кольорі популярні багато років / best-stroy
Білий колір не просто так вважається універсальним – при правильному підході він допоможе вам створити неповторний і унікальний інтер'єр.