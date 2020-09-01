Правильно підібраний колір дозволить зробити кухню затишною і комфортною для всіх проживаючих.

Як визначитися з колірним рішенням кухні та зробити приміщення стильним, розповідає 24 канал.

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На що звернути увагу при виборі кольору

Площа приміщення

Якщо кухня невелика (5-7 квадратних метрів) варто уникати яскравих відтінків – вони можуть стомлювати мешканців і навіть зменшити приміщення візуально. Рекомендується підбирати світлі і натуральні відтінки, а також природні поєднання.

Психологічний ефект

Одна і та ж кімната може бути різною у сприйнятті в залежності від колірної гами. Так, червоний буде викликати зайве збудження, темні відтінки – роздратування, а світлі – спокій. Враховуйте ці нюанси, вибираючи колір для вашої кухні.

Популярні відтінки в інтер'єрі кухні

Білий

Найбільш затребуваний колір в оформленні кухні в останні роки. Він відмінно підходить для невеликих приміщень, робить простір візуально більшим і затишнішим. Щоб кімната не здавалася лікарняною палатою, розбавте білий яскравими акцентами. Це можуть бути аксесуари, текстиль, оббивка стільців, посуд та ін.

Білий колір в інтер'єрі кухні став класикою ​/ Фото basicdecor

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Жовтий колір

Створює відчуття тепла, сонця і бадьорості. Також він стимулює апетит. Жовтий відмінно поєднується з деревним, синім, блакитним, зеленим і сірим кольорами. Як основний краще використовувати не дуже яскравий відтінок.

Важливо не переборщити з яскравими жовтими відтінками / Фото trizio

Зелений

Ідеальний варіант для інтер'єру кухні. Він підходить для кімнат будь-якої площі, добре поєднується з коричневим, жовтим, синім і білим.

Зелена кухня виглядає стильно і небуденно / Фото remoo

Коричневий колір

Заспокоює і дарує відчуття затишку. Однак не рекомендується використовувати його як основний. Краще скомпонувати коричневий з теплими кольорами (бежевим, оранжевим) або холодними (синім, блакитним).

Розбавте коричневий іншими відтінками. Наприклад, деревними / Фото design-homes

Червоний

Бадьорить, пробуджує апетит. Також може дратувати і "тиснути". Рекомендується використовувати його винні і коралові відтінки – вони легші і відмінно виглядають у меблях або оздобленні стін. Якщо ж ви зупинилися на червоному кольорі, поєднуйте його з білим і деревним.

Придивіться до винних або кораловихм відтінків замість класичного червоного / Фото diz-kuhni

Чорний колір

У цьому кольорі кухня виглядає стильно і незвично. Але важливо враховувати, що це рішення для просторих приміщень. Гармонійно поєднується з білим, проте можна поєднувати і з іншими кольорами.

Чорний виглядатиме вдало, якщо скомпонувати його з натуральними відтінками / Фото interior

Сірий

Дуже затребуваний в оформленні кухні. Він універсальний і практичний, ідеально виглядає в поєднанні з іншими кольорами (білим, червоним, жовтим, синім, зеленим).

Сіра кухня виглядає стильно / Фото design-homes

Вибираючи колір кухні, враховуйте не лише свої бажання, а й особливості приміщення, і його майбутній стиль. Так ви зможете підібрати ідеальне колірне рішення для своєї сім'ї.