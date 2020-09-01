Як правильно підібрати колір кухні: головні чинники
Правильно підібраний колір дозволить зробити кухню затишною і комфортною для всіх проживаючих.
Як визначитися з колірним рішенням кухні та зробити приміщення стильним, розповідає 24 канал.
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На що звернути увагу при виборі кольору
Площа приміщення
Якщо кухня невелика (5-7 квадратних метрів) варто уникати яскравих відтінків – вони можуть стомлювати мешканців і навіть зменшити приміщення візуально. Рекомендується підбирати світлі і натуральні відтінки, а також природні поєднання.
Психологічний ефект
Одна і та ж кімната може бути різною у сприйнятті в залежності від колірної гами. Так, червоний буде викликати зайве збудження, темні відтінки – роздратування, а світлі – спокій. Враховуйте ці нюанси, вибираючи колір для вашої кухні.
Популярні відтінки в інтер'єрі кухні
Білий
Найбільш затребуваний колір в оформленні кухні в останні роки. Він відмінно підходить для невеликих приміщень, робить простір візуально більшим і затишнішим. Щоб кімната не здавалася лікарняною палатою, розбавте білий яскравими акцентами. Це можуть бути аксесуари, текстиль, оббивка стільців, посуд та ін.
Білий колір в інтер'єрі кухні став класикою / Фото basicdecor
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Жовтий колір
Створює відчуття тепла, сонця і бадьорості. Також він стимулює апетит. Жовтий відмінно поєднується з деревним, синім, блакитним, зеленим і сірим кольорами. Як основний краще використовувати не дуже яскравий відтінок.
Важливо не переборщити з яскравими жовтими відтінками / Фото trizio
Зелений
Ідеальний варіант для інтер'єру кухні. Він підходить для кімнат будь-якої площі, добре поєднується з коричневим, жовтим, синім і білим.
Зелена кухня виглядає стильно і небуденно / Фото remoo
Коричневий колір
Заспокоює і дарує відчуття затишку. Однак не рекомендується використовувати його як основний. Краще скомпонувати коричневий з теплими кольорами (бежевим, оранжевим) або холодними (синім, блакитним).
Розбавте коричневий іншими відтінками. Наприклад, деревними / Фото design-homes
Червоний
Бадьорить, пробуджує апетит. Також може дратувати і "тиснути". Рекомендується використовувати його винні і коралові відтінки – вони легші і відмінно виглядають у меблях або оздобленні стін. Якщо ж ви зупинилися на червоному кольорі, поєднуйте його з білим і деревним.
Придивіться до винних або кораловихм відтінків замість класичного червоного / Фото diz-kuhni
Чорний колір
У цьому кольорі кухня виглядає стильно і незвично. Але важливо враховувати, що це рішення для просторих приміщень. Гармонійно поєднується з білим, проте можна поєднувати і з іншими кольорами.
Чорний виглядатиме вдало, якщо скомпонувати його з натуральними відтінками / Фото interior
Сірий
Дуже затребуваний в оформленні кухні. Він універсальний і практичний, ідеально виглядає в поєднанні з іншими кольорами (білим, червоним, жовтим, синім, зеленим).
Сіра кухня виглядає стильно / Фото design-homes
Вибираючи колір кухні, враховуйте не лише свої бажання, а й особливості приміщення, і його майбутній стиль. Так ви зможете підібрати ідеальне колірне рішення для своєї сім'ї.