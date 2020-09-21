Белые стены в интерьере квартиры или дома – это красиво, стильно и актуально.

Какие преимущества и недостатки у такого дизайна, и что нужно знать перед тем, как окрашивать стены в белый цвет, пишет dom.ria.

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Преимущества белых стен

Комната визуально кажется больше

Акцент на мебель и декор

Помещение становится светлее

Минусы

Быстро загрязняются

Довольно быстро изнашиваются

Неудачный вариант для семей с детьми

Как оформить белые стены и на что обратить внимание

Источник света

Белые стены способны как ослабить, так и усилить естественное освещение в помещении. В зависимости от оттенка белый выглядит по-разному. Если это желтоватый оттенок – комната будет казаться теплее, если голубой, зеленый или серый – холодной. Белый цвет придаст помещению легкости и пространства.

От белого цвета веет легкостью / Фото roomester

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Текстура

Гладкий белый цвет стен может напоминать больницу и выглядеть скучно. Текстура способна изменить это восприятие. Можно сделать белые кирпичные или рифленые стены. Это будет выглядеть гораздо интереснее.

Белый в текстуре выглядит дорого и стильно​ / Фото couo

Мебель

Также может быть белого цвета. Но стоит обратить внимание, что поверхность может отражать свет. В белом цвете хорошо выглядят кухни, шкафы, обеденные столы и стулья.

Белая кухня – тренд последних лет /​ Фото malenkaya-kuhnya

Комбинации

Белый цвет удачно сочетается с хромированным металлом, нержавеющей сталью, золотистыми поверхностями, латунью и медью.

К белому подходят оттенки серебра и золота​ / Фото roomester

Недостатки и белый цвет

Белый обладает необычной способностью – скрывать недостатки. Речь идет прежде всего о архитектурных дефектах, таких как неровные стены. Также он может подчеркнуть колонны, лепнины и другие элементы интерьера.

Не забывайте, что белый цвет можно сочетать с любым другим. Например, сделать яркие акценты с помощью текстиля, декора или иных деталей.