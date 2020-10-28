Протягом кількох років білий колір в інтер'єрі квартир і будинків вважається трендовим і користується великою популярністю.

Однак майже кожен стикався з шаблонними помилками, які виникають при використанні білого кольору в інтер'єрі, розповідає Нерухомість 24.

Читайте Білий колір в інтер'єрі: поєднання і красиві приклади

Освітлення

Білий колір є холодним, проте залежно від домішок (зеленого, жовтого, синього або червоного) він може виглядати по-різному. Тому для того щоб розуміти, як він впишеться у ваш інтер'єр, враховуйте світло у приміщенні. Якщо квартира світла, можна використовувати холодний відтінок білого кольору, якщо ж житло темне – зупиніться на теплому тоні.

Білий може виглядати по-різному​ / Фото topdom

Актуально Білі стіни в інтер'єрі: плюси і мінуси

Стереотипи і акценти

Багато хто використовує білий колір тільки тому що "так годиться" або "так модно". У підсумку у квартирі все біле – стіни, стеля, підвіконня, відкоси, радіатори, вимикачі, розетки. Однак можна зробити житло більш цікавим. Наприклад, розетки можна підібрати під колір стін, а яскравий укіс внесе акцент в інтер'єр.

Розбавте білий яскравими акцентами / Фото shkafinarium

Мат і глянець

Одна з найпоширеніших помилок – використання білих матових і білих глянцевих поверхонь в одному приміщенні. Змішувати такі варіанти не рекомендується – потрібно вибрати потрібно щось одне. Річ у тім, що обидві ці поверхні абсолютно по-різному реагують на освітлення: глянець відображає світло і виглядає яскраво, а мат – навпаки, здається приглушеним.

Не використовуйте в одному приміщенні і матові, і глянцеві поверхні одночасно / Фото ivd

Білий колір – універсальний і актуальний у багатьох стилях, проте не варто ним зловживати. Красивий інтер'єр можна створити за допомогою різних тонів і відтінків.