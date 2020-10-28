На протяжении нескольких лет белый цвет в интерьере квартир и домов считается трендовым и пользуется большой популярностью.

Однако почти каждый сталкивался с шаблонными ошибками, которые возникают при использовании белого цвета в интерьере, рассказывает Недвижимость 24.

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Освещение

Белый цвет является холодным, однако в зависимости от примеси (зеленого, желтого, синего или красного) он может выглядеть по-разному. Поэтому для того чтобы понимать, как он будет смотреться в вашем интерьере, учитывайте свет в помещении. Если квартира светлая, можно использовать холодный оттенок белого цвета, если же жилье темное – остановитесь на теплом тоне.

Белый может выглядеть по-разному / Фото topdom

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Стереотипы и акценты

Многие используют белый цвет только потому что "так положено" или "так модно". В итоге в квартире все белое – стены, потолок, подоконники, откосы, радиаторы, выключатели, розетки. Однако можно сделать жилье более интересным. Например, розетки можно подобрать в цвет стен, а яркий откос внесет акцент в интерьер.

Разбавьте белый яркими акцентами / Фото shkafinarium

Мат и глянец

Одна из самых распространенных ошибок – использование белых матовых и белых глянцевых поверхностей в одном помещении. Смешивать такие варианты не рекомендуется – нужно выбрать нужно что-то одно. Дело в том, что обе эти поверхности абсолютно по-разному реагируют на освещение: глянец отражает свет и выглядит ярко, а мат – напротив, кажется приглушенным.

Не используйте в одном помещении и матовые, и глянцевые поверхности одновременно / Фото ivd

Белый цвет – универсальный и актуальный во многих стилях, однако не стоит им злоупотреблять. Красивый интерьер можно создать с помощью разных тонов и оттенков.