В последние годы белый цвет находится на пике популярности – он встречается в интерьерах различной недвижимости.

Используется белый в разных оттенках и любых сочетаниях, рассказывает 24 канал.

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Белый цвет считается символом жизни, света и чистоты. Стильно и актуально смотрится в дизайне интерьера, отлично дополняет и раскрывает другие цвета.

В XX веке в интерьере белый использовался преимущественно в дизайнах интерьера роскошных домов и квартир. В наше время он обрел популярность среди всех слоев населения и является неотъемлемой частью скандинавского, классического, минималистического и других стилей.

Преимущества белого

В зависимости от оттенка (слоновой кости, топленого молока, снежный, перламутровый) белый может быть разным : спокойным, громким, праздничным, сдержанным и т.д. Это позволяет делать прекрасные интерьеры с необычными акцентами.

: спокойным, громким, праздничным, сдержанным и т.д. Это позволяет делать прекрасные интерьеры с необычными акцентами. Основная особенность белого – способность делать помещения более просторными, свежими.

белого – способность делать помещения более просторными, свежими. Универсальность – подходит к любому предмету, комнате, поверхности, мебели.

Белый в зависимости от оттенка всегда смотрится по-разному / Фото best-stroy

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Белый с другими цветами

Белый – цвет, с помощью которого можно оформить любую комнату или зону. В чистом виде используется редко – чаще комбинируется с различными цветами – коричневым, серым, красным, бежевым, синим, зеленым, черным, оранжевым – все зависит от фантазии и личных предпочтений. Также белый может быть с разной фактурой – глянцевый, матовый, гладкий шершавый.

Белый сочетается со всеми цветами / Фото artishock

Белая мебель

Тренд последних годов. Цвет удачно вписывается в различные стили и комнаты – спальни, гостиные, детские, кухни. Разбавить "спокойную" мебель всегда можно ярким акцентом (для этого выберите один-два дополнительных цвета).

Кухни в белом цвете популярны много лет / best-stroy

Белый цвет не просто так считается универсальным – при правильном подходе он поможет вам создать неповторимый и уникальный интерьер.