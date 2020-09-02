Схема розстановки предметів меблів у вітальні квартири або будинку залежить від площі і форми кімнати.

Правильне розташування меблів забезпечить домашній затишок, комфорт і функціональність, пише dom.ria.

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Вітальня може бути різного розміру і форми. До кожного приміщення підбирається індивідуальна розстановка меблів. Розглянемо кілька варіантів.

Симетрія

У симетричній розстановці в першу чергу позначається візуальний центр кімнати. Це може бути камін, ТБ або журнальний столик. Від центру по обидва боки на однаковій відстані розміщується решта меблів. Це можуть бути пуфи, стільці, крісла або диван. Всі предмети повинні бути витримані в одному стилі. Такий варіант розстановки відмінно підійде для квадратних і прямокутних приміщень.

Симетрична розстановка – найпопулярніший варіант розміщення меблів у вітальні / Фото bezkovrov

Асиметрія

Асиметрія – розміщення без правил. Всі меблі можна розставляти у будь-якому порядку, головне – візуальна рівновага між великими і дрібними предметами. Підійде для сучасних стилів, так як мінімалізм, лофт, контемпорарі та ін., і відмінно впишеться в приміщення будь-якої форми.

Асиметрія – розміщення меблів без правил / Фото bezkovrov

Кругова розстановка

Обов'язково необхідно визначити візуально центр кімнати. Це може бути журнальний столик або навіть люстра. Всі предмети розміщують по колу на однаковій відстані одна від одної. Таким чином, створюється ідеальна зона відпочинку. Варіант розміщення підійде для просторих приміщень будь-якої форми, крім витягнутої прямокутної.

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П-образна розстановка

Всі предмети меблів розміщуються групою у вигляді літери "П" біля візуального центру кімнати (камін, ТБ або панорамне вікно). Варіант не підійде для невеликих приміщень, а також для віталень витягнутої форми.

П-образна розстановка – варіант для просторих віталень / Фото Pinterest

Діагональна розстановка

У цьому варіанті меблі розміщується по діагоналі або під кутом до стін. Важливо враховувати, що при такій розстановці втрачається багато місця, тому краще використовувати її для просторих кімнат і квартир-студій.

Зональна розстановка

Відмінна ідея, якщо потрібно розділити велику вітальню на кілька зон. В такому випадку створюється кілька координаційних центрів. Наприклад, біля каміна або вікна можна поставити пару крісел і кавовий столик, навпроти телевізора – диван, крісла і столики буквою "П", біля стіни – робочий стіл. Описана схема використовується в сучасних стилях інтер'єру.

Зонування – прийом для розділення кімнати на зони / Фото bezkovrov

Що врахувати перед розміщенням меблів