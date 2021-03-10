Білий колір вважається не тільки універсальним і затребуваним, але ще і трендовим.

Які у нього є особливості, переваги і недоліки – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталія Руснак. Цікаво Квітковий принт в інтер'єрі: де використовувати і як комбінувати Особливості білого кольору в інтер'єрі Білий є кольором, який 100% відбиває світло.

Якщо стоїть задача зробити максимально просторий та освітлений інтер'єр – білий стане найкращим рішенням.

У скандинавських та деяких європейських країнах білий використовують за основу в інтер'єрі.

в інтер'єрі. Зверніть увагу, що білий колір також має різні відтінки.

Якщо вам потрібно підібрати "білий до білого", потрібно ретельно обирати один колір до іншого або ж робити підбір за міжнародною палітрою RAL чи NCS. Це допоможе уникнути різних відтінків білого. Білий колір робить інтер'єр розкішним та святковим / Фото pinterest Читайте також Чому росте бюджет ремонту: названо 7 дорогих пунктів Чого не варто робити За словами дизайнерки інтер'єру, не варто робити все у білому кольорі , оскільки так не буде "точок опори" і простір здаватиметься не затишним.

, оскільки так не буде "точок опори" і простір здаватиметься не затишним. Білий можна дещо "обтяжити", додавши легкі тони сірого або "теплого капучино".

додавши легкі тони сірого або "теплого капучино". Якщо ви хочете весь простір зробити білим, додайте акценти у текстилі, декорі, меблях.

у текстилі, декорі, меблях. Не рекомендується робити підлогу білою або світлішою за тон стін. В інтер'єрі потрібні точки опори, тому підлога завжди має бути на тон темнішою, ніж колір стін,

– пояснила Наталя Руснак. Білий підкреслює фактури та форми / Фото pinterest Переваги білого кольору Білий дуже добре підкреслює усі форми.

Якщо у квартирі є текстурні стіни чи фасади – на білому цей малюнок проглядатиметься найкраще. Мінуси білого Білий колір є найважчим у догляді.

Врахуйте, що на білому будь-який бруд чи легкий пил одразу буде помітним. Тому білий інтер'єр – варіант для тих людей, які люблять прибирати. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАТАЛЯ ️ про дизайн (@rusnak_design)