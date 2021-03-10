Білий колір в інтер'єрі: усі за і проти
Білий колір вважається не тільки універсальним і затребуваним, але ще і трендовим.
Джерело:Інстаграм Наталі Руснак
Які у нього є особливості, переваги і недоліки – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталія Руснак.
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Особливості білого кольору в інтер'єрі
- Білий є кольором, який 100% відбиває світло.
- Якщо стоїть задача зробити максимально просторий та освітлений інтер'єр – білий стане найкращим рішенням.
- У скандинавських та деяких європейських країнах білий використовують за основу в інтер'єрі.
- Зверніть увагу, що білий колір також має різні відтінки.
- Якщо вам потрібно підібрати "білий до білого", потрібно ретельно обирати один колір до іншого або ж робити підбір за міжнародною палітрою RAL чи NCS. Це допоможе уникнути різних відтінків білого.
Білий колір робить інтер'єр розкішним та святковим / Фото pinterest
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Чого не варто робити
- За словами дизайнерки інтер'єру, не варто робити все у білому кольорі, оскільки так не буде "точок опори" і простір здаватиметься не затишним.
- Білий можна дещо "обтяжити", додавши легкі тони сірого або "теплого капучино".
- Якщо ви хочете весь простір зробити білим, додайте акценти у текстилі, декорі, меблях.
- Не рекомендується робити підлогу білою або світлішою за тон стін.
В інтер'єрі потрібні точки опори, тому підлога завжди має бути на тон темнішою, ніж колір стін,
– пояснила Наталя Руснак.
Білий підкреслює фактури та форми / Фото pinterest
Переваги білого кольору
- Білий дуже добре підкреслює усі форми.
- Якщо у квартирі є текстурні стіни чи фасади – на білому цей малюнок проглядатиметься найкраще.
Мінуси білого
- Білий колір є найважчим у догляді.
- Врахуйте, що на білому будь-який бруд чи легкий пил одразу буде помітним. Тому білий інтер'єр – варіант для тих людей, які люблять прибирати.
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