Квіткові принти останніми роками користуються популярністю в інтер'єрі. Однак важливо правильно їх використовувати.

Де доречні квіткові принти і як їх комбінувати – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Де використовувати квіткові принти

Найбільш часто квітковий принт можна зустріти в англійському стилі, Провансі, кантрі і шеббі шик. Це стосується як текстилю і меблів, так і стін.

Як комбінувати

Квітковий принт є акцентним, але прекрасно поєднується з горошком, смужками, клітинами або графічними принтами. За словами дизайнерки інтер'єру, найскладніша комбінація – поєднання кількох квіткових принтів відразу.

Рослинний принт зробить інтер'єр особливим / Фото pinterest

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Стиль

Варто пам'ятати, що зараз квітковий принт стилізується, стає більш мінімалістичним, можна знайти свій улюблений варіант – тропіки, кактуси, виконані у варіанті скетчу. Вибирати можна яскраві варіанти і пастельні тони,

– зазначила Анна Петайкіна.

Міра

Важлива умова використання принтів – не перестаратися. Слід вибрати одне місце, де вони будуть використовуватися. Це може бути акцентна стіна, підлога, текстиль, декор або стеля. Чим яскравіший малюнок – тим менше його потрібно.

Квіткових принтів не має бути багато / Фото pinterest

Колір

Якщо прибрати контрастність, квіткові принти можна використовувати навіть у найсучасніших інтер'єрах. Він зробить інтер'єр більш затишним, а чорно-біла кольорів не буде напружувати очі. Пастельний тон дозволити додати принт, навіть не акцентуючи на ньому,

– резюмувала Петайкіна.