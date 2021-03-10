Белый цвет в интерьере: все за и против
Белый цвет считается не только универсальным и востребованным, но еще и трендовым.
Источник:Инстаграм Натальи Руснак
Какие у него есть особенности, преимущества и недостатки – рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.
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Особенности белого цвета в интерьере
- Белый является цветом, который 100% отражает свет.
- Если стоит задача сделать максимально просторный и освещенный интерьер – белый станет лучшим решением.
- В скандинавских и некоторых европейских странах белый используют за основу в интерьере.
- Обратите внимание, что белый цвет также имеет разные оттенки.
- Если вам нужно подобрать "белый к белому", нужно тщательно выбирать один цвет к другому или же делать подбор по международной палитре RAL или NCS. Это поможет избежать различных оттенков белого.
Белый цвет делает интерьер роскошным и праздничным / Фото pinterest
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Чего не стоит делать
- По словам дизайнера интерьера, не стоит делать все в белом цвете, поскольку так не будет "точек опоры" и пространство будет казаться неуютно.
- Белый можно несколько "обременить", добавив легкие тона серого или "теплого капучино".
- Если вы хотите все пространство сделать белым, добавьте акценты в текстиле, декоре, мебели.
- Не рекомендуется делать пол белым или светлее, чем тон стен.
В интерьере нужны точки опоры, поэтому пол всегда должен быть на тон темнее, чем цвет стен,
– пояснила Наталья Руснак.
Белый подчеркивает фактуры и формы / Фото pinterest
Преимущества белог цвета
- Белый очень хорошо подчеркивает все формы.
- Если в квартире есть текстурные стены или фасады – на белом этот рисунок просматривается лучше.
Минусы белого
- Белый цвет является самым трудным в уходе.
- Учтите, что на белом любая грязь или легкая пыль сразу будет заметной. Поэтому белый интерьер – вариант для тех людей, которые любят убирать.
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