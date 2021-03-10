Белый цвет считается не только универсальным и востребованным, но еще и трендовым.

Какие у него есть особенности, преимущества и недостатки – рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак. Интересно Цветочный принт в интерьере: где использовать и как комбинировать Особенности белого цвета в интерьере Белый является цветом, который 100% отражает свет.

Если стоит задача сделать максимально просторный и освещенный интерьер – белый станет лучшим решением.

В скандинавских и некоторых европейских странах белый используют за основу в интерьере.

в интерьере. Обратите внимание, что белый цвет также имеет разные оттенки.

Если вам нужно подобрать "белый к белому", нужно тщательно выбирать один цвет к другому или же делать подбор по международной палитре RAL или NCS. Это поможет избежать различных оттенков белого. Белый цвет делает интерьер роскошным и праздничным / Фото pinterest Читайте также Почему растет бюджет ремонта: названы 7 дорогостоящих пунктов Чего не стоит делать По словам дизайнера интерьера, не стоит делать все в белом цвете , поскольку так не будет "точек опоры" и пространство будет казаться неуютно.

, поскольку так не будет "точек опоры" и пространство будет казаться неуютно. Белый можно несколько "обременить", добавив легкие тона серого или "теплого капучино".

добавив легкие тона серого или "теплого капучино". Если вы хотите все пространство сделать белым, добавьте акценты в текстиле, декоре, мебели.

в текстиле, декоре, мебели. Не рекомендуется делать пол белым или светлее, чем тон стен. В интерьере нужны точки опоры, поэтому пол всегда должен быть на тон темнее, чем цвет стен,

– пояснила Наталья Руснак. Белый подчеркивает фактуры и формы / Фото pinterest Преимущества белог цвета Белый очень хорошо подчеркивает все формы.

Если в квартире есть текстурные стены или фасады – на белом этот рисунок просматривается лучше. Минусы белого Белый цвет является самым трудным в уходе.

Учтите, что на белом любая грязь или легкая пыль сразу будет заметной. Поэтому белый интерьер – вариант для тех людей, которые любят убирать. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАТАЛЯ ️ про дизайн (@rusnak_design)