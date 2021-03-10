Білий колір в інтер'єрі: усі за і проти

10 березня 2021 , 21:56
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Інстаграм Наталі Руснак

Білий колір вважається не тільки універсальним і затребуваним, але ще і трендовим.

Які у нього є особливості, переваги і недоліки – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталія Руснак.

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Особливості білого кольору в інтер'єрі

  • Білий є кольором, який 100% відбиває світло.
  • Якщо стоїть задача зробити максимально просторий та освітлений інтер'єр – білий стане найкращим рішенням.
  • У скандинавських та деяких європейських країнах білий використовують за основу в інтер'єрі.
  • Зверніть увагу, що білий колір також має різні відтінки.
  • Якщо вам потрібно підібрати "білий до білого", потрібно ретельно обирати один колір до іншого або ж робити підбір за міжнародною палітрою RAL чи NCS. Це допоможе уникнути різних відтінків білого.

Білий колір робить інтер'єр розкішним та святковим / Фото pinterest

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Чого не варто робити

  • За словами дизайнерки інтер'єру, не варто робити все у білому кольорі, оскільки так не буде "точок опори" і простір здаватиметься не затишним.
  • Білий можна дещо "обтяжити", додавши легкі тони сірого або "теплого капучино".
  • Якщо ви хочете весь простір зробити білим, додайте акценти у текстилі, декорі, меблях.
  • Не рекомендується робити підлогу білою або світлішою за тон стін.

В інтер'єрі потрібні точки опори, тому підлога завжди має бути на тон темнішою, ніж колір стін,
– пояснила Наталя Руснак.

Білий підкреслює фактури та форми / Фото pinterest

Переваги білого кольору

  • Білий дуже добре підкреслює усі форми.
  • Якщо у квартирі є текстурні стіни чи фасади – на білому цей малюнок проглядатиметься найкраще.

Мінуси білого

  • Білий колір є найважчим у догляді.
  • Врахуйте, що на білому будь-який бруд чи легкий пил одразу буде помітним. Тому білий інтер'єр – варіант для тих людей, які люблять прибирати.