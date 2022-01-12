Через неможливість оплатити рахунки, приблизно 150 тисяч британців перейшли на автономні джерела енергії. Розповідаємо, як живуть ці люди.

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Сім'я облаштувала житло у стайні

Сім'я Воткінсон облаштувала дім у стайні / Фото Mirror

Коли у 2011 році Меттью Воткінсон вирішив купити землю в Уельсі, він навіть не здогадувався, що невдовзі його сім'я покине рідне житло у будинок в Ессексі.

Зараз 44-річний чоловік живе у переобладнаній стайні на уельській фермі. Разом із ним сюди переїхали 36-річна дружина Чаріс та двоє дітей – семирічна Ельза та чотирирічний Біллі. Сім'я займається сільським господарством та виробляє електрику із сонячної та вітрової енергії.

Сім'я, як і раніше, оплачує муніципальний податок, інтернет та мобільні телефони, але рахунки за комунальні послуги звелися до нуля.

Мати двох дітей, яка переїхала у фургон

Мати двох дітей, яка переїхала у фургон / Фото Mirror

Серед тих, хто зважився на зміну місця проживання у зв'язку з кризою, стала і 41-річна Ліндсі Бенкс – розлучена письменниця та мати двох дітей. Британка продала свій одноповерховий будинок, щоб придбати фургон за 1,8 тисячі фунтів стерлінгів.

Ліндсі не шкодує про своє рішення: до переїзду минулого червня вона ледве зводила кінці з кінцями. Щомісячні рахунки за проживання в будинку з трьома спальнями перевищували тисячу фунтів, тоді як обслуговування фургона коштує лише 250 фунтів стерлінгів. При цьому британка стверджує, що має все необхідне у новому будинку.

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За словами британки, її фургон обладнано основним джерелом електроенергії, а також обігрівачем потужністю 2 тисячі ватів. Ціна за електрику включена у суму оренди землі – 60 фунтів на тиждень.

Пара живе посеред дикої природи

Пара живе посеред дикої природи / Фото Mirror

Метью і Лорен вже чотири роки живуть у невеличкій хижині посеред дикої природи в Монмутширі. Вони повністю виключили зі свого життя щомісячну оплату орендованого життя, а також мінімізували видатки на комунальні послуги, встановивши сонячні батареї. Кожні 6 тижнів пара тратить близько 25 фунтів стерлінгів за постачання газу. Крім того, у них є 4 свині та 20 курей.

Зараз пара працює над прибудовою ще однієї кімнати, яка стане відкритою кухнею-вітальнею.