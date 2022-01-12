Из-за невозможности оплатить счета, примерно 150 тысяч британцев перешли на автономные источники энергии. Рассказываем, как живут эти люди.

Читайте также Покупка квартиры по договору переуступки: что это и как правильно оформить

Семья обустроила жилье в конюшне



Семья Уоткинсон обустроила дом в конюшне / Фото Mirror

Когда в 2011 году Мэттью Уоткинсон решил купить землю в Уэльсе, он даже не догадывался, что вскоре его семья покинет родное жилье в доме в Эссексе.

Сейчас 44-летний мужчина живет в переоборудованной конюшне на уэльской ферме. Вместе с ним сюда переехали 36-летняя жена Чарис и двое детей – семилетняя Эльза и четырехлетний Билли. Семья занимается сельским хозяйством и производит электричество из солнечной с ветровой энергии.

Семья по-прежнему оплачивает муниципальный налог, интернет и мобильные телефоны, но счета за коммунальные услуги свелись к нулю.

Мать двоих детей, которые переехали в фургон



Мать двоих детей, которые переехали в фургон / Фото Mirror

Среди тех, кто решился на изменение местожительства в связи с кризисом, стала и 41-летняя Линдси Бэнкс – разведенная писательница и мать двоих детей. Британка продала свой одноэтажный дом, чтобы приобрести фургон за 1,8 тысячи фунтов стерлингов.

Линдси не жалеет о своем решении: до переезда прошлого июня она едва сводила концы с концами. Ежемесячные счета за проживание в доме с тремя спальнями превышали тысячу фунтов, тогда как обслуживание фургона стоит всего 250 фунтов стерлингов. При этом британка утверждает, что в новом доме есть все необходимое.

Интересно Удобства и риски: на каком этапе строительства лучше покупать квартиру

По словам британки, ее фургон оборудован основным источником электроэнергии, а также обогревателем мощностью 2 тысячи ватт. Цена за электричество включена в сумму аренды земли – 60 фунтов в неделю.

Пара живет среди дикой природы



Пара живет среди дикой природы / Фото Mirror

Мэтью и Лорен уже четыре года живут в небольшой хижине посреди дикой природы в Монмутшире. Они полностью исключили из своей жизни ежемесячную оплату арендованной жизни, а также минимизировали расходы на коммунальные услуги, установив солнечные батареи. Каждые 6 недель пара тратит около 25 фунтов стерлингов на поставку газа пропан. Кроме того, у них есть 4 свиньи и 20 кур.

Сейчас пара работает над пристройкой еще одной комнаты, которая станет открытой кухней-гостиной.