Из-за невозможности оплатить счета, примерно 150 тысяч британцев перешли на автономные источники энергии. Рассказываем, как живут эти люди.
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Семья обустроила жилье в конюшне
Семья Уоткинсон обустроила дом в конюшне / Фото Mirror
Когда в 2011 году Мэттью Уоткинсон решил купить землю в Уэльсе, он даже не догадывался, что вскоре его семья покинет родное жилье в доме в Эссексе.
Сейчас 44-летний мужчина живет в переоборудованной конюшне на уэльской ферме. Вместе с ним сюда переехали 36-летняя жена Чарис и двое детей – семилетняя Эльза и четырехлетний Билли. Семья занимается сельским хозяйством и производит электричество из солнечной с ветровой энергии.
Семья по-прежнему оплачивает муниципальный налог, интернет и мобильные телефоны, но счета за коммунальные услуги свелись к нулю.
Мать двоих детей, которые переехали в фургон
Мать двоих детей, которые переехали в фургон / Фото Mirror
Среди тех, кто решился на изменение местожительства в связи с кризисом, стала и 41-летняя Линдси Бэнкс – разведенная писательница и мать двоих детей. Британка продала свой одноэтажный дом, чтобы приобрести фургон за 1,8 тысячи фунтов стерлингов.
Линдси не жалеет о своем решении: до переезда прошлого июня она едва сводила концы с концами. Ежемесячные счета за проживание в доме с тремя спальнями превышали тысячу фунтов, тогда как обслуживание фургона стоит всего 250 фунтов стерлингов. При этом британка утверждает, что в новом доме есть все необходимое.
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По словам британки, ее фургон оборудован основным источником электроэнергии, а также обогревателем мощностью 2 тысячи ватт. Цена за электричество включена в сумму аренды земли – 60 фунтов в неделю.
Пара живет среди дикой природы
Пара живет среди дикой природы / Фото Mirror
Мэтью и Лорен уже четыре года живут в небольшой хижине посреди дикой природы в Монмутшире. Они полностью исключили из своей жизни ежемесячную оплату арендованной жизни, а также минимизировали расходы на коммунальные услуги, установив солнечные батареи. Каждые 6 недель пара тратит около 25 фунтов стерлингов на поставку газа пропан. Кроме того, у них есть 4 свиньи и 20 кур.
Сейчас пара работает над пристройкой еще одной комнаты, которая станет открытой кухней-гостиной.