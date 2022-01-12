Британці масово покидають свої будинки через завищені тарифи на комунальні послуги

Ціни на газ, електроенергію та воду у Великій Британії продовжують залишатися рекордно високими. Це змушує мешканців країни виселятися із приватних будинків та пристосуватися до скромнішого життя.

Через неможливість оплатити рахунки, приблизно 150 тисяч британців перейшли на автономні джерела енергії. Розповідаємо, як живуть ці люди.

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Сім'я облаштувала житло у стайні

Сім'я Воткінсон облаштувала дім у стайні / Фото Mirror

Коли у 2011 році Меттью Воткінсон вирішив купити землю в Уельсі, він навіть не здогадувався, що невдовзі його сім'я покине рідне житло у будинок в Ессексі.

Зараз 44-річний чоловік живе у переобладнаній стайні на уельській фермі. Разом із ним сюди переїхали 36-річна дружина Чаріс та двоє дітей – семирічна Ельза та чотирирічний Біллі. Сім'я займається сільським господарством та виробляє електрику із сонячної та вітрової енергії.

Сім'я, як і раніше, оплачує муніципальний податок, інтернет та мобільні телефони, але рахунки за комунальні послуги звелися до нуля.

Мати двох дітей, яка переїхала у фургон

Мати двох дітей, яка переїхала у фургон / Фото Mirror

Серед тих, хто зважився на зміну місця проживання у зв'язку з кризою, стала і 41-річна Ліндсі Бенкс – розлучена письменниця та мати двох дітей. Британка продала свій одноповерховий будинок, щоб придбати фургон за 1,8 тисячі фунтів стерлінгів.

Ліндсі не шкодує про своє рішення: до переїзду минулого червня вона ледве зводила кінці з кінцями. Щомісячні рахунки за проживання в будинку з трьома спальнями перевищували тисячу фунтів, тоді як обслуговування фургона коштує лише 250 фунтів стерлінгів. При цьому британка стверджує, що має все необхідне у новому будинку.

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За словами британки, її фургон обладнано основним джерелом електроенергії, а також обігрівачем потужністю 2 тисячі ватів. Ціна за електрику включена у суму оренди землі – 60 фунтів на тиждень.

Пара живе посеред дикої природи

Пара живе посеред дикої природи / Фото Mirror

Метью і Лорен вже чотири роки живуть у невеличкій хижині посеред дикої природи в Монмутширі. Вони повністю виключили зі свого життя щомісячну оплату орендованого життя, а також мінімізували видатки на комунальні послуги, встановивши сонячні батареї. Кожні 6 тижнів пара тратить близько 25 фунтів стерлінгів за постачання газу. Крім того, у них є 4 свині та 20 курей.

Зараз пара працює над прибудовою ще однієї кімнати, яка стане відкритою кухнею-вітальнею.