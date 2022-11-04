Скільки коштує подобова оренда житла в західних регіонах країни

Зовнішні обставини, зокрема відключення електроенергії та води, змушують українців проводити вікенд за містом. Однак ціни на такий відпочинок все стрімкіше летять вгору.

Як свідчать результати дослідження OLX Нерухомість, через підвищений попит, орендувати будинок на заході України можна за 440 – 3 100 гривень за добу, а квартиру у середньому за 500 гривень. Як розподілилися ціни за регіонами та де найдешевше – далі.

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Оренда будинків

Ціни варіюються в залежності від регіону. У Трускавці помешкання на невелику сім'ю може обійтися від 440 гривень за добу. У Поляниці, що поблизу Буковеля, – у 3 100 гривень. У порівнянні із листопадом 2021 ціна збільшилася у 9 з 15 містечок. Лише у Шаяні, Славському, Дийді та Миговому оренда цього року знизилася на 6%.

Найбільше пропозицій у невеликих містах Івано-Франківщини – 208 оголошень. На другому місці Закарпатська область, тут пропонують близько 100 варіантів для подобової оренди. Трійку лідерів закриває Львівщина, де у містечках пропонують під оренду 61 будинок. У Чернівецькій та Хмельницькій областях загалом пропозицій орендувати будинок залишилися близько 40.



Будинки подобово / Інфографіка OLX

Квартири

Популярні для оренди однокімнатки обійдуться в середньому у 500 гривень за добу. Порівняно з минулим роком оренда майже в усіх містечках зросла на 100 гривень. Тільки у Східниці вартість здешевшала на 400, а у Кам’янці-Подільському на 75 гривень.

На відміну від будинків, орендувати квартиру у невеликому місті чи селищі простіше у Львівській та Хмельницькій областях, де пропонують 265 та 136 варіантів. У Полтавській та Закарпатській областях протягом жовтня було по 60 оголошень, а от на Франківщині залишилося всього 30 квартир.



Квартири подобово / Інфографіка OLX