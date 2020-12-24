Для того щоб зробити житло стильним, не обов'язково витрачати багато грошей – достатньо включити фантазію.

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Кімнатні квіти

Живі рослини – тренд інтер'єру останніх кількох років. Кімнатні квіти створюють особливу атмосферу в приміщенні, надають тепла і затишку. Якщо бюджет обмежений, можна пошукати живі рослини на сайтах з оголошеннями. Багато людей продають гарні квіти за копійки, наприклад, через переїзд.

Живі квіти прикрасять будь-який інтер'єр / Фото ivybush

Фото і картини

Красиві картини або сімейний архів фото стане прекрасним доповненням стильного інтер'єру. Якщо ви вирішили повісити фотографії – зробіть їх різного розміру і купіть рамки. Також можна роздрукувати знімки з інтернету.

Фото чи картини можуть стати акцентом в інтер'єрі / Фото archidea

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Книги

Останніми роками попитом все більше користуються електронні книги. Однак традиційні видання замінити складно, та й у всіх залишилися улюблені екземпляри. Вони можуть додати інтер'єру життя. Для цього залиште стопку на підвіконні або полиці.

Лише кілька книг змінять інтер'єр / Фото goodhouse

Банки і пляшки

Скляні банки та пляшки можуть замінити декоративні вази в інтер'єрі. Урізноманітніть їх за допомогою паперу, трафарету, мотузки – способів дуже багато. Незвичайна композиція приверне увагу ваших гостей.

Банки і пляшки можуть прикрасити й урізноманітнити інтер'єр / Фото happymodern