Для того чтобы сделать жилье стильным, не обязательно тратить много денег – достаточно включить фантазию.

Как бюджетно декорировать интерьер, рассказывает Недвижимость 24.

Читайте Сейчас это модно: названы основные тренды в интерьере

Комнатные цветы

Живые растения – тренд интерьера последних нескольких лет. Комнатные цветы создают особую атмосферу в помещении, придают тепла и уюта. Если бюджет ограничен, можно поискать живые растения на сайтах с объявлениями. Многие люди продают красивые цвета за копейки, например, при переезде.

Живые цветы украсят любой интерьер / Фото ivybush

Фото и картины

Красивые картины или семейный архив фото станет прекрасным дополнением стильного интерьера. Если вы решили повесить фотографии – сделайте их разного размера и купите рамки. Также можно распечатать понравившиеся снимки из интернета.

Фото или картины могут стать акцентом в интерьере / Фото archidea

Интересно Антитренды в декоре новогоднего интерьера и елки: чего делать не нужно

Книги

В последние годы спросом все больше пользуются электронные книги. Однако традиционные издания заменить сложно, да и у всех остались любимые экземпляры. Они могут придать интерьеру жизни. Для этого оставьте стопку на подоконнике или полке.

Всего несколько книг изменят интерьер / Фото goodhouse

Банки и бутылки

Стеклянные банки и бутылки могут заменить декоративные вазы в интерьере. Разнообразьте их с помощью бумаги, трафарета, бечевки – способов очень много. Необычная композиция привлечет внимание ваших гостей.

Банки и бутылки могут украсить и разнообразить интерьер / Фото happymodern