Бюджетный декор для квартиры и дома: 4 простых идеи
Для того чтобы сделать жилье стильным, не обязательно тратить много денег – достаточно включить фантазию.
Как бюджетно декорировать интерьер, рассказывает Недвижимость 24.
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Комнатные цветы
Живые растения – тренд интерьера последних нескольких лет. Комнатные цветы создают особую атмосферу в помещении, придают тепла и уюта. Если бюджет ограничен, можно поискать живые растения на сайтах с объявлениями. Многие люди продают красивые цвета за копейки, например, при переезде.
Живые цветы украсят любой интерьер / Фото ivybush
Фото и картины
Красивые картины или семейный архив фото станет прекрасным дополнением стильного интерьера. Если вы решили повесить фотографии – сделайте их разного размера и купите рамки. Также можно распечатать понравившиеся снимки из интернета.
Фото или картины могут стать акцентом в интерьере / Фото archidea
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Книги
В последние годы спросом все больше пользуются электронные книги. Однако традиционные издания заменить сложно, да и у всех остались любимые экземпляры. Они могут придать интерьеру жизни. Для этого оставьте стопку на подоконнике или полке.
Всего несколько книг изменят интерьер / Фото goodhouse
Банки и бутылки
Стеклянные банки и бутылки могут заменить декоративные вазы в интерьере. Разнообразьте их с помощью бумаги, трафарета, бечевки – способов очень много. Необычная композиция привлечет внимание ваших гостей.
Банки и бутылки могут украсить и разнообразить интерьер / Фото happymodern
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