Скандинавський стиль в інтер'єрі квартир і будинків є одним з найбільш затребуваних і популярних. Він завоював любов до себе лаконічністю, зручністю і практичністю.

Як оформити інтер'єр в скандинавському стилі при мінімальному бюджеті, розповідає Нерухомість 24.

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Стіни

Найпопулярніший матеріал для оздоблення стін у скандинавському стилі – фарба. Це бюджетно і красиво. Також можна купити однотонні шпалери без фактури. Таким чином, інтер'єр впишеться в стиль, а витрати будуть мінімальними.

Фарба – відмінне рішення для сканді-інтер'єру / Фото dizain-moego-doma

Підлогове покриття

Найчастіше у скандинавському стилі використовується паркет. Однак якісний матеріал суттєво вдарить по бюджету. У житлових кімнатах можна використовувати ламінат або плитку під дерево, або ж поєднувати обидва цих матеріали.

Ламінат цілком підійде як підлогове покриття​ / Фото designwiki

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Палітра кольорів

Нейтральні відтінки завжди виглядають стильно, актуально, і розширюють простір. Світлі кольори в інтер'єрі також спрощують вибір меблів, декору та інших предметів. Декоративні елементи можна підібрати контрастного відтінку.

Нейтральні кольори підкреслять сканді-стиль / Фото ivd

Освітлення

Світло у приміщенні – один з найважливіших факторів вдалого інтер'єру. Вибираючи світильники, не потрібно гнатися за брендовими речами. Підберіть прості і лаконічні споти або світлодіодні стрічки. Це дозволить і інтер'єр обіграти, і заощадити бюджет.

Скандинавський стиль "любить" світильники та споти​ / Фото kvartblog

Вікна

Не перевантажуйте вікна шторами. Вільні підвіконня – типове явище для скандинавського стилю. Відсутність штор дозволить заощадити на електриці протягом дня, а також додасть природного світла приміщенню.

Відсутність штор лише підкреслить скандинавський стиль / Фото designwiki