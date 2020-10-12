У 2020 році в оформленні ванних кімнат переважають спокійні відтінки, натуральні матеріали та екологічність.

Ванну кімнату можна оформити в різних стилях. Які з них є актуальними, розповідає 24 канал.

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Неокласика

Включає в себе різні напрямки з елементами розкоші, урочистості, елегантності, з плавністю форм. Стиль передбачає оздоблення з натуральних матеріалів або якісну імітацію. Важливо: неокласика підходить для просторих ванних кімнат.

Неокласика надає ванній елегантності​ / Фото trizio

Сучасний стиль

Це інтер'єр без правил. Використовуються натуральні (або їх імітація) матеріали і фактури, елегантні форми і світлі відтінки.

Сучасний стиль залишається актуальним в інтер'єрі ванних кімнат​ / Фото trizio

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Скандинавський стиль

Спокійний, мінімалістичний стиль, в якому переважають білі, молочні і сірі відтінки. Їх доповнюють дерев'яні елементи, кремова емаль, світлий камінь. Аксесуари та сантехніка – максимально прості. Важливо: скандинавський стиль підходить для ванних будь-якої площі.

Скандинавський стиль багато років залишається в трендах​ / Фото trizio

Мінімалізм

Стиль, який підійде для будь-якої площі. Йому характерна відсутність декору і деталей. Цікаві форми раковини і меблів – особливість мінімалізму. Також важливо, щоб у приміщенні було максимум вільного простору.

У ванних мінімалізм стильно виглядає в монохромній палітрі​ / Фото trizio

Екостиль

Ще одне трендовий напрямок у дизайні ванних. Використовуються натуральні відтінки і матеріали – камінь, дерево, галька. Також застосовуються декоративні елементи – сухоцвіти, корчі, ротангові вироби.

Екостиль – це тренд на натуральність і екологічність​ / Фото design-homes