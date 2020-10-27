Плануючи ремонт у квартирі, кожен постає перед вибором відповідного стилю інтер'єру.

Як вибрати ідеальний стиль для свого житла, і не помилитися, розповідає Нерухомість 24.

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Як визначитися зі стилем

Бюджет

Насамперед необхідно визначитися, скільки ви готові витратити на ремонт. У кожного стилю є свої особливості і ключові характеристики. Деякі з них досить затратні. Наприклад, класичний стиль вимагає безлічі декоративних елементів, а скандинавський, навпаки, досить простий. Тобто, вибирати стиль слід, виходячи з фінансових можливостей.

Скандинавський стиль обійдеться дешевше, ніж, наприклад, класичний / Фото dizajn-gostinoj

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Побажання

Наступним етапом є бачення вашого житла. Необхідно вирішити, якою би вам хотілося бачити свою квартиру – розкішною або стриманою, природною або контрастною. Всі предмети слід підбирати відповідно до однієї копцепції, випадковим елементам тут не місце.

Вирішіть, яким ви хочете бачити своє житло / Фото salon

Вихідні дані

При виборі стилю, важливо також врахувати конфігурацію житла. Так, якщо це квартира-студія, то класичний стиль буде недоречний, а ось хай-тек стане відмінним рішенням.

Хай-тек – відмінне рішення для квартири-студії / Фото abitant

Кольорова гама

У кожного є свої переваги і улюблені тони в інтер'єрі, а у кожного стилю – свої особливості. Визначтеся, що ви хочете бачити щодня вдома – світлі тони і дерево, металік, позолоту або щось ще. Вибирайте стиль з урахуванням цих нюансів.

Неокласика – стиль, що додає розкоші інтер'єру / Фото dkrealty