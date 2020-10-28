Скандинавский стиль в интерьере квартир и домов является одним из самых востребованных и популярных. Он завоевал любовь к себе лаконичностью, удобством и практичностью.

Как оформить интерьер в скандинавском стиле при минимальном бюджете, рассказывает Недвижимость 24.

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Стены

Самый популярный материал для отделки стен в скандинавском стиле – краска. Это бюджетно и красиво. Также можно купить однотонные обои без фактуры. Таким образом, интерьер впишется в стиль, а затраты будут минимальными.

Краска – отличное решение для сканди-интерьера / Фото dizain-moego-doma

Напольное покрытие

Чаще всего в скандинавском стиле используется паркет. Однако качественный материал существенно ударит по бюджету. В жилых комнатах можно использовать ламинат или плитку под дерево, или же сочетать оба этих материала.

Ламинат вполне подойдет в качестве напольного покрытия / Фото designwiki

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Цветовая палитра

Нейтральные оттенки всегда выглядят стильно, актуально, и расширяют пространство. Светлые цвета в интерьере также упрощают выбор мебели, декора и прочих предметов. Декоративные элементы можно подобрать контрастного оттенка.

Нейтральные цвета подчеркнут сканди-стиль / Фото ivd

Освещение

Свет в помещении – один из важнейших факторов удачного интерьера. Выбирая светильники, не нужно гнаться за брендовыми вещами. Подберите простые и лаконичные споты или светодиодные ленты. Это позволит и интерьер обыграть, и сэкономить бюджет.

Скандинавский стиль "любит" светильники и споты / Фото kvartblog

Окна

Не перегружайте окна шторами. Свободные подоконники – типичное явление для скандинавского стиля. Отсутствие штор позволит сэкономить на электричестве в течение дня, а также добавит естественного света в помещении.

Отсутствие штор только подчеркнет скандинавский стиль / Фото designwiki