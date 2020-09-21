Ремонт – удовольствие не из дешевых. В процессе часто случается, что траты существенно возрастают.

Что нужно учесть, начиная бюджетный ремонт, рассказывает 24 канал.

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План работ

Первый шаг – план. Тщательно обдумайте весь ремонт заранее, чтобы понимать, что вас ждет дальше. Составьте список, что нужно сделать первоочередно, какие инструменты и материалы понадобятся, что еще нужно докупить. Также сразу определитесь со стилем жилья, дизайном, цветовой гаммой и декором. Заносите в план даже мелочи.

Изменения

В процессе ремонта у вас могут появиться новые идеи. Меняйте свои планы только в том случае, если пожелания впишутся в интерьер и не повлекут серьезных изменений в дальнейшем.

План ремонта должен быть составлен до начала работ / Фото Pikabu

Новое со старого

Если бюджет ограничен, можно пойти на хитрость – старые двери перекрасить, плитку в ванной – обновить специальными наклейками, шкафы – покрыть лаком, а мебель – перетянуть.

Не бойтесь экспериментировать / Фото roomble

Читайте Правила безопасного ремонта

Сезонность

Как известно, ремонты чаще всего делают весной и летом. Эти два времени года особо востребованы у строительных бригад. Если вы запланировали косметический ремонт, подождите до осени – ажиотаж поутихнет, и услуги рабочих обойдутся дешевле. Также в этот период цены на рынке товаров снижаются.

Делая ремонт осенью, можно неплохо сэкономить / Фото kvartblog

Покупки

Старайтесь приобретать все на распродажах. В больших строительных супермаркетах часто действуют акции и распродажи на конкретные позиции. Также можно сэкономить, покупая в интернет-магазинах и на форумах. Не гонитесь за дорогими позициями, если есть альтернативный вариант, но дешевле. Не всегда бюджетные товары уступают по качеству.