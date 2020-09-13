Багато хто з нас тривалий час відкладає ремонт, адже цей процес вимагає не тільки фінансових вкладень і часу, але і нервів.

Коли ж не обійтися без змін і точно варто починати ремонт, розповідає 24 канал.

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Дефекти на стінах, підлозі та стелі

Якщо у вас ламінат зі сколами, лінолеум обідраний, а шпалери відвалюються – це перша ознака того, що ремонт не за горами. Звичайно, це можуть бути косметичні роботи, але потрібно враховувати, що з часом ці дефекти можуть стати більш явними і тоді витрати зростуть.

Проблеми з підлогою, стінами або стелею – перший дзвіночок: пора починати ремонт / Фото mebel-trade

Труби

Якщо у вас періодично протікають труби – пора бити тривогу. Це серйозна проблема, яка вимагає оперативного втручання. Намагайтеся її усунути до того, як вона може зачепити ваших сусідів. Адже тоді витрати зростуть.

Цвіль на стінах

Якщо на стінах з'явилася цвіль і грибок – ремонт краще почати негайно. Ці явища не тільки викликають неприємний запах, але і чинять негативний вплив на здоров'я мешканців.

З цвіллю потрібно боротися на початковій стадії / Фото masterok-remonta

Перебої з електрикою

Це питання потрібно вирішувати негайно. Миготливі світильники, гарячі дроти і розетки – небезпечна проблема. До того як почати ремонт, запросіть електрика для діагностики електромереж. Можливо, буде достатньо замінити автомати, але деколи потрібна повна заміна проводки.

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Морально застарілий ремонт

Якщо дизайну квартири 10-15-20 років, з упевненістю можна сказати, що він застарів. У наш час актуальна простота і елегантність. Перед тим як починати ремонт, підберіть стиль, матеріали і колірну гамму для житла, або ж скористайтеся послугами дизайнера.

Якщо житло застаріло – час робити ремонт / Фото bn

Кольорова гамма

Згодом кольори у квартирі можуть набриднути або навіть дратувати. В такому випадку також час робити ремонт. У новому дизайні використовуйте нейтральні колірні рішення, а яскравими зробіть лише акценти. Так ви зможете їх замінити в будь-який час, і це не вдарить суттєво по бюджету.

Новий член сім'ї

Якщо у вас очікується поповнення, без ремонту (хоча б мінімального) не обійтися. У деяких кімнатах може знадобитися просто зміна шпалер, а в інших, можливо, і перестановка або перепланування.