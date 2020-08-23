Ремонт квартири в умовах обмеженого бюджету – непросте завдання з безліччю питань, які потрібно вирішити до початку будівельних робіт.

Про що потрібно подумати в першу чергу, починаючи бюджетний ремонт квартири, розповідає 24 канал.

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Тип ремонту

Ремонт може бути косметичним або капітальним. Це перше, з чим потрібно визначитися власникам житла. Щоб просто освіжити квартиру, досить косметичного ремонту, який передбачає заміну шпалер, підлогового покриття, меблів. Якщо ж мова йде про заміну труб, вікон, стель, про вирівнювання стін – вас чекає капітальний ремонт.

План ремонту і дизайн інтер'єру

Перед початком ремонту, потрібно визначитися з інтер'єром кожного приміщення, де планується ремонт. Можна звернутися до дизайнера, якщо це дозволяє бюджет, або продумати все самостійно. Для всіх кімнат потрібно зробити креслення з послідовними етапами робіт і їх докладним описом.

Дизайн кожної кімнати потрібно продумати до початку ремонту​ / Фото vruzaevke

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Що повинно бути в ескізах

Місця розташування меблів

Розетки з урахуванням розташування побутової техніки

Світильники і люстри

декоративні елементи

Використовувані матеріали оздоблення стін (шпалери, фарба, штукатурка).

Ескізи краще робити максимально детальними – це дозволить уникнути помилок і неточностей в ході ремонту.

Черговість ремонту кімнат

Фахівці рекомендують починати ремонт з кімнат, які найбільш віддалено знаходяться від вхідних дверей – це допоможе уникнути зайвого бруду і пилу під час робіт. В останню чергу ремонт роблять у коридорі, так як він використовується для зберігання або перенесення будматеріалів.

Хто буде виконувати ремонт

Це необхідно вирішити до початку будівельних робіт. Можна довіритися професіоналам, якщо це дозволяє бюджет, або зробити ремонт самостійно. Другий варіант дозволить значно заощадити кошти, але потрібно багато вільного часу, уважності і навичок. Можна звернутися до фахівців для виконання частини робіт.

Якщо бюджет дозволяє, ремонт краще довірити бригаді будівельників​ / Фото silastroy

Необхідні матеріали та інструменти

Після того, як ви визначитеся з дизайном кімнат і планом робіт, потрібно скласти с писок необхідних будівельних матеріалів . Рекомендується купувати все з невеликим запасом.

. Рекомендується купувати все з невеликим запасом. Визначтеся з будівельними інструментами , які знадобляться для проведення робіт.

, які знадобляться для проведення робіт. Декоративні елементи також необхідно купувати заздалегідь. У разі якщо чогось не виявиться в наявності, ви зможете замінити предмет яким-небудь іншим.

Кошторис

Після того, як ви визначитеся з усіма вищевикладеними нюансами, можна підрахувати витрати і приблизну вартість планованого ремонту. До суми краще додати близько 20% на непередбачені витрати.

До кошторису краще додати близько 20% на непередбачені витрати / Фото remontov

Черговість робіт у кімнаті

Ремонт починають з найбрудніших робіт:

Заміна вікон

Віконні відкоси

Монтаж підвіконь

Розетки

Проводка

Зварювальні роботи

Ремонт стелі, стін, підлоги (спочатку виконуються роботи з використанням шпаклювальних, цементних та гіпсових сумішей, далі – монтаж підлоги, дверей, укосів).

Завершальні ремонтні роботи:

Обклеювання або фарбування стелі.

Обклеювання шпалерами або фарбування стін.

Установка підлогового покриття.

Монтаж плінтусів, порогів і наличників.

Виконуючи ремонт самостійно, не забувайте про техніку безпеки.