Ремонт квартиры в условиях ограниченного бюджета – непростая задача с множеством вопросов, которые нужно решить до начала строительных работ.

О чем нужно подумать в первую очередь, начиная бюджетный ремонт квартиры, рассказывает 24 канал.

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Тип ремонта

Ремонт может быть косметическим или капитальным. Это первое, с чем нужно определиться владельцам жилья. Чтобы просто освежить квартиру, достаточно косметического ремонта, который предусматривает замену обоев, напольного покрытия, мебели. Если же речь идет о замене труб, окон, потолков, о выравнивании стен – вас ждет капитальный ремонт.

План ремонта и дизайн интерьера

Перед началом ремонта, нужно определиться с интерьером каждого помещения, где планируется ремонт. Можно обратиться к дизайнеру, если это позволяет бюджет, или продумать все самостоятельно. Для всех комнат нужно сделать чертежи с последовательными этапами работ и их подробным описанием.

Дизайн каждой комнаты нужно продумать до начала ремонта / Фото vruzaevke

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Что должно быть в эскизах

Места расположения мебели

Розетки с учетом расположения бытовой техники

Светильники и люстры

Декоративные элементы

Используемые материалы отделки стен (обои, краска, штукатурка).

Эскизы лучше делать максимально детальными – это позволит избежать ошибок и неточностей в ходе ремонта.

Очередность ремонта комнат

Специалисты рекомендуют начинать ремонт с комнат, которые наиболее отдаленно находятся от входной двери – это поможет избежать лишней грязи и пыли во время работ. В последнюю очередь ремонт делают в коридоре, так как он используется для хранения или переноса стройматериалов.

Кто будет выполнять ремонт

Это необходимо решить до начала строительных работ. Можно довериться профессионалам, если это позволяет бюджет, или сделать ремонт самостоятельно. Второй вариант позволит значительно сэкономить средства, но потребуется много свободного времени, внимательности и навыков. Можно обратиться к специалистам для выполнения части работ.

Если бюджет позволяет, ремонт лучше доверить бригаде строителей / Фото silastroy

Необходимые материалы и инструменты

После того, как вы определитесь с дизайном комнат и планом работ, нужно составить список необходимых строительных материалов. Рекомендуется закупать все с небольшим запасом. Определитесь со строительными инструментами, которые понадобятся для проведения работ. Декоративные элементы также необходимо покупать заранее. В случае если чего-то не окажется в наличии, вы сможете заменить предмет каким-либо другим.

Смета

После того, как вы определитесь со всеми вышеизложенными нюансами, можно подсчитать расходы и примерную стоимость планируемого ремонта. К сумме лучше прибавить около 20% на непредвиденные расходы.

К смете лучше прибавить около 20% на непредвиденные расходы / Фото remontov

Очередность работ в комнате

Ремонт начинают с самых пыльных работ:

Замена окон

Оконные откосы

Монтаж подоконников

Розетки

Проводка

Сварочные работы

Ремонт потолка, стен, пола (сначала выполняются работы с использованием шпаклевочных, цементных и гипсовых смесей, далее – монтаж пола, дверей, откосов).

Завершающие ремонтные работы:

Оклейка или окраска потолка.

Оклейка обоями или окраска стен.

Установка полового покрытия.

Монтаж плинтусов, порогов и наличников.

Выполняя ремонт самостоятельно, не забывайте о технике безопасности.