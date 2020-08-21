Ремонт на балконі потрібно починати з проєкту виконання будівельно-ремонтних робіт і розрахунку кошторису.

Необхідно визначити послідовність робіт і кількість будівельних матеріалів, що знадобляться під час ремонту, розповідає 24 канал.

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Готуючись до ремонту і з огляду на первинний стан балкона, потрібно визначитися, який вид ремонту має бути:

Капітальний – повна заміна необхідних деталей, зміцнення, утеплення та ін.

– повна заміна необхідних деталей, зміцнення, утеплення та ін. Комплексний – тягне за собою обробку прилеглих приміщень.

– тягне за собою обробку прилеглих приміщень. Косметичний – заміна обробки підлоги, стелі, стін і перегородок.

Залежно від виду ремонту складається проєкт робіт, кошторис та розрахунок необхідних матеріалів. Їх краще завжди купувати з запасом.

Обов'язково позбудьтеся від цвілі на балконі, якщо вона є / Фото balkon4life

Починаючи ремонт на балконі, важливо дотримуватися запобіжних заходів. Особливо це стосується будь-яких робіт на верхніх поверхах.​

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Покрокова інструкція

Демонтаж старого покриття (фарби, обшивки), очищення поверхні від бруду. Приміщення потрібно захистити від вологи – провести гідроізоляцію і герметизацію щілин. Скління (якщо потрібно). Утеплення підлоги і стін теплоізоляційним матеріалом. Це може бути полістіровл, пінопласт або мінеральна вата. Оздоблювальні роботи.

Для оздоблювальних робіт необхідно правильно підібрати матеріал. Це можуть бути:

Вологостійкий гіпсокартон. З його допомогою можна створити рівне покриття для подальших робіт. Далі можна використовувати фарбу, шпалери та ін.

МДФ панелі. Гарний, але не дуже міцний матеріал. Потребує захисту від вологи.

Вагонка або фальш-брус. Ці матеріали міцні і допомагають зберегти тепло. Потрібно покриття лаком або маслом.

Пластикові панелі. Відмінний варіант для бюджетного ремонту. Панелі легкі і стійкі до вологи. З мінусів – крихкість.

Керамічна плитка. Відповідне рішення для незаскленому балкона. Плитка довговічна і не боїться вологи.

Укладання підлогового покриття, монтаж натяжної стелі (якщо потрібно). Генеральне прибирання. Декор, меблі, аксесуари.

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Як писав раніше 24 канал, балкон або лоджія в квартирі можуть слугувати зоною відпочинку, баром, робочим кабінетом і навіть спальнею. Все залежить від особистих переваг і доступного бюджету.