З чим поєднувати модний сірий колір в інтер'єрі: ТОП-10
Джерело:інстаграм Вікторії Файнблат
Останніми роками сірий колір дуже часто використовується в інтер'єрі. Він зустрічається у найрізноманітніших своїх відтінках.
Примітно, що сірий знайшов себе в різних стилях і всюди виглядає гармонійно. З якими кольорами він поєднується в інтер'єрі – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.
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ТОП-10 поєднань з сірим
1. Сірий і бежевий
Бежевий пом'якшує сірий інтер'єр і робить його більш легким / Фото pinterest
2. Сірий і синій
Синій відмінно виглядає з сірим, доповнюючи його "повітрям" / Фото pinterest
3. Сірий і блакитний
Сірий і блакитний доповнюють один одного, роблячи інтер'єр м'яким / Фото desmyhome
4. Сірий і жовтий
Сірий і жовтий – наймодніше поєднання в інтер'єрі у 2021 році / Фото pinterest
5. Сірий і золотий
Сірий можна доповнити елементами у відтінку золота / Фото pinterest
6. Сірий і рожевий
Рожевий дозволяє пом'якшити сірий / Фото pinterest
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7. Сірий і зелений
Таке поєднання – відмінний варіант для тих, хто любить комфорт і стриманість / Фото pinterest
8. Сірий і білий
Поєднання сірого і білого – класика, яка підійде кожному / Фото pinterest
9. Сірий і червоний
Червоний зробить інтер'єр більш суворим / Фото pinterest
10. Сірий і коричневий
Сірий відмінно поєднується з коричневими відтінками та елементами з дерева / Фото pinterest
Сірий колір – відмінний вибір для стильного і трендового дизайну. Завдяки йому можна зробити не тільки основу, але і яскраві акценти, а також поекспериментувати з іншими відтінками,
– резюмувала Вікторія Файнблат.
Сірий – це стильно, модно і красиво / Фото з інстаграму Вікторії Файнблат