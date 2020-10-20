Порожній кут у кімнаті квартири або будинку виглядає нудно, сумно, і завжди кидається в око.

Що можна розмістити у кутку, щоб прикрасити й урізноманітнити інтер'єр, розповідає 24 канал.

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Живі рослини

Відмінний варіант для житла, де немає необхідності у додаткових системах для зберігання. Кімнатні квіти додадуть приміщенню свіжості і затишку, займаючи при цьому мінімум місця.

Кімнатні квіти додадуть затишку / Фото pol-master

Полички

Невеликі стелажі або полиці для книг зможуть прикрасити порожній кут і зробити його функціональним. Полиці можна зробити будь-якого розміру і форми, з урахуванням вільної площі.

Книги під рукою – це зручно і практично / Фото dizainexpert

Декор

Цікаві елементи декору також пожвавлять кут. Це може бути висока ваза для підлоги, незвичайні фоторамки або стильна статуетка. Важливо, щоб всі ці предмети вписувалися в загальну стилістику.

Красива ваза стане прикрасою кімнати​ / Фото interiorizm

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Робоче місце

Якщо ви часто працюєте вдома, у порожньому кутку можна поставити невеликий столик для ноутбука. Можна зробити меблі на замовлення, щоб вони були потрібних розмірів.

Невеликий столик створить комфортні умови для роботи / Фото news.myseldon

Крісло

Кут може зайняти стильне крісло. На перший погляд, воно не потрібно, але в результаті виявляється практичним і таким предметом, який часто використовується. Популярний варіант – підвісне крісло.

Підвісне крісло користується високим попитом / Фото roomble

Світильник або торшер

Дуже популярне рішення для порожнього кута. Додаткове джерело світла завжди буде затребуваним, а торшер додасть затишку приміщенню.

Додаткове світло додасть тепла і затишку кімнаті​ / Фото dekorin