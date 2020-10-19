Починаючи ремонт, багато хто хоче зробити квартиру досконалою, і припускається серйозних помилок.

Надалі ці помилки псують інтер'єр приміщення, роблять його старомодним. Як цього уникнути, розповідає 24 канал.

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Матеріали

У суспільстві існує стереотип, що в шикарному інтер'єрі має бути позолота, натуральне дерево, мармур, камінь та ін. Однак важливо розуміти, що ці атрибути доречні далеко не в кожній оселі. Придивіться до простих матеріалів. Наприклад, ламінат – у наш час сучасні технології дозволяють робити його на будь-який колір і смак.

Не женіться за натуральними матеріалами / Фото pinterest

Меблі

Багато хто вибирає готові набори меблів. Досить часто це люксові лінійки, які позиціонуються як ідеальне рішення для дорогого інтер'єру. Однак, купуючи такий комплект, ви ризикуєте опинитися у нудному виставковому залі, а не в затишному житло. Предмети меблів потрібно підбирати ретельно, з урахуванням стилю квартири, колірної палітри та особистих уподобань мешканців.

Підбирайте меблі з урахуванням стилю кімнати / Фото 12millionov

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Планування

У гонитві за модою, власники квартир поспішають зробити житло незвичайним, роблять вигнуті арки і незвичайні прорізи у стінах. Однак це одна з основних помилок, адже в результаті таких змін вийде застарілий інтер'єр. Дверний отвір можна просто збільшити або розширити – такий крок дозволить додати більше повітря у приміщення.

Дверний отвір можна розширити – це додасть світла і повітря / Фото luxury-house

Дрібниці

Предмети, які здаються нам дрібницями, іноді можуть зіпсувати весь інтер'єр. Наприклад, невідповідний плінтус, або невдалий колір дверей. Звертайте увагу на деталі – саме вони задають характер приміщення.

Дрібниці задають атмосферу у будь-якому інтер'єрі​ / Фото pufikhomes