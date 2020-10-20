Чем занять пустой угол в комнате: интересные идеи
Пустой угол в комнате квартиры или дома выглядит скучно, грустно, и всегда бросается в глаза.
Что можно разместить в углу, чтобы украсить и разнообразить интерьеррассказывает 24 канал.
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Живые растения
Отличный вариант для жилья, где нет необходимости в дополнительных системах для хранения. Комнатные цветы придадут помещению свежести и уюта, занимая при этом минимум места.
Комнатные цветы придадут уюта / Фото pol-master
Полки
Небольшие стеллажи или полки для книг смогут украсить пустой угол и сделать его функциональным. Полки можно сделать любого размера и формы, с учетом свободной площади.
Книги под рукой – это удобно и практично / Фото dizainexpert
Декор
Интересные элементы декора также оживят угол. Это может быть напольная ваза, необычные фоторамки или стильная статуэтка. Важно, чтобы все эти предметы вписывались в общую стилистику.
Красивая ваза станет украшением комнаты / Фото interiorizm
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Рабочее место
Если вы часто работаете дома, в пустом углу можно поставить небольшой столик для ноутбука. Можно сделать мебель под заказ, чтобы она была нужных размеров.
Небольшой столик создаст комфортные условия для работы / Фото news.myseldon
Кресло
Угол может занять стильное кресло. На первый взгляд, оно не нужно, но в результате оказывается практичным и часто используемым предметом. Популярный вариант – подвесное кресло.
Подвесное кресло пользуется высоким спросом / Фото roomble
Светильник или торшер
Очень популярное решение для пустого угла. Дополнительный источник света всегда будет востребованным, а торшер придаст уюта помещению.
Дополнительный свет придаст тепла и уюта комнате / Фото dekorin