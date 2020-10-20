Пустой угол в комнате квартиры или дома выглядит скучно, грустно, и всегда бросается в глаза.

Что можно разместить в углу, чтобы украсить и разнообразить интерьеррассказывает 24 канал.

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Живые растения

Отличный вариант для жилья, где нет необходимости в дополнительных системах для хранения. Комнатные цветы придадут помещению свежести и уюта, занимая при этом минимум места.

Комнатные цветы придадут уюта / Фото pol-master

Полки

Небольшие стеллажи или полки для книг смогут украсить пустой угол и сделать его функциональным. Полки можно сделать любого размера и формы, с учетом свободной площади.

Книги под рукой – это удобно и практично / Фото dizainexpert

Декор

Интересные элементы декора также оживят угол. Это может быть напольная ваза, необычные фоторамки или стильная статуэтка. Важно, чтобы все эти предметы вписывались в общую стилистику.

Красивая ваза станет украшением комнаты / Фото interiorizm

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Рабочее место

Если вы часто работаете дома, в пустом углу можно поставить небольшой столик для ноутбука. Можно сделать мебель под заказ, чтобы она была нужных размеров.

Небольшой столик создаст комфортные условия для работы / Фото news.myseldon

Кресло

Угол может занять стильное кресло. На первый взгляд, оно не нужно, но в результате оказывается практичным и часто используемым предметом. Популярный вариант – подвесное кресло.

Подвесное кресло пользуется высоким спросом / Фото roomble

Светильник или торшер

Очень популярное решение для пустого угла. Дополнительный источник света всегда будет востребованным, а торшер придаст уюта помещению.

Дополнительный свет придаст тепла и уюта комнате / Фото dekorin