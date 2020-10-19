Оригінальні ідеї для кухні: що люблять дизайнери
Кухня – місце, де багато часу проводить вся сім'я, тому вона має бути максимально зручною і затишною.
Які цікаві ідеї для кухні використовують дизайнери, розповідає 24 канал.
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Стільниця замість підвіконня
Якщо на кухня невелика робоча зона, її можна продовжити за рахунок підвіконня. Для цього підвіконня демонтують, а на його місце встановлюють стільницю. Це не тільки красиво, але і практично – багато хто використовує її і замість обіднього столу.
Стільниця дозволить продовжити робочу зону / Фото fixmaster74
Меблі
Відкидний стіл стане знахідкою для невеликої кухні і заощадить простір. Він легко розкладається, а у складеному вигляді займає мінімум місця. До нього можна підібрати зручні складні стільці.
Складні меблі зекономлять простір / Фото stroy-podskazka
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Двері
Розпашні двері "крадуть" місце на кухні. Замість них можна використовувати розсувні двері. Це допоможе зекономити місце і зробити інтер'єр цікавішим.
Розсувні двері відмінно підійдуть для кухні-вітальні / Фото dizainexpert
Жалюзі замість штор
Звичайні штори з'їдають багато вільного простору, тому дизайнери рекомендують альтернативу – жалюзі, рулонні або римські штори. Це дозволить приміщенню здаватися просторішим, а кухні виглядати стильно.
Жалюзі гармонійно виглядають на кухні / Фото pinterest
Незвичайні аксесуари
Цікаві ідеї для кухні стають все популярнішими. Так, всім відомо, що рейлінги з навісними полицями допоможуть зберігати спеції, посуд і кухонне начиння, а магнітні планки дозволять тримати ножі завжди під рукою.
Магнітна стрічка – це зручно і практично / Фото prom