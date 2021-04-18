Якщо у квартирі є порожній кут, він створює відчуття незавершеного інтер'єру. Однак це легко виправити.

У кутку можна облаштувати куточок для читання або відпочинку, створити місце для зберігання чи поставити велику рослину. Як це зробити – читайте нижче.

Читайте Модно чи застаріло: дизайнерка інтер'єру розкрила секрети ідеальної кухні

Куточок для читання

У кутку можна створити мінібібліотеку зі зручним кріслом і поставити стелаж з книгами. Також можна поставити стильний торшер, який додасть затишку приміщенню, і може стати акцентом в інтер'єрі.

Місце для читання – це не тільки зручно, але й стильно / Фото pinterest

Місце для зберігання

У вільному кутку в вітальні можна створити додаткове місце для зберігання. Для цього використайте скриню або мінікомод. Якщо на ньому буде місце для чашки або телефону – він може також служити аналогом кавового або журнального столика.

Стильна скриня може стати прикрасою інтер'єру / Фото pinterest

Цікаво Тренди в інтер'єрі: які мінуси вони приховують

Місце для відпочинку

В кутку вітальні організуйте зручне місце для відпочинку. Можна використовувати комфортне крісло, стильний пуф або невеликий диванчик. М'який плед і кілька подушок підкреслять красу куточка. Особливо вдало таке рішення виглядатиме біля вікна.

Місце для відпочинку можна організувати на свій смак / Фото pinterest

Велика рослина

Зелена рослина є одним з найпростіших способів заповнити порожній кут у вітальні. Використовуйте гарне кашпо, яке прикрасить приміщення, стане його родзинкою. Пам'ятайте, що листя рослини не має заважати пересуванню.

Зелені рослини – у тренді / Фото pinterest