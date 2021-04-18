Если в квартире есть пустой угол, он создает ощущение незавершенного интерьера. Однако это легко исправить.

В углу можно обустроить уголок для чтения или отдыха, создать место для хранения или поставить крупное растение. Как это сделать – читайте ниже.

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Уголок для чтения

В углу можно создать мини-библиотеку с удобным креслом и поставить стеллаж с книгами. Также можно поставить стильный торшер, который придаст уюта помещению, и может стать акцентом в интерьере.

Место для чтения – это не только удобно, но и стильно / Фото pinterest

Место для хранения

В свободном углу в гостиной можно создать дополнительное место для хранения. Для этого используйте сундук или мини-комод. Если на нем будет место для чашки или телефона – он может также служить аналогом кофейного или журнального столика.

Стильный сундук может стать украшением интерьера / Фото pinterest

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Место для отдыха

В углу гостиной организуйте удобное место для отдыха. Можно использовать комфортное кресло, стильный пуф или небольшой диванчик. Мягкий плед и пара подушек подчеркнут красоту уголка. Особенно удачно такое решение будет выглядеть у окна.

Место для отдыха можно организовать на свой вкус / Фото pinterest

Крупное растение

Зеленое растение является одним из самых простых способов заполнить пустой угол в гостиной. Используйте красивое кашпо, которое украсит помещение, станет его изюминкой. Помните, что листья растения не должны мешать передвижению.

Зеленые растения – в тренде / Фото pinterest