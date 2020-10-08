Чим зайняти порожнє місце на кухні: цікаві ідеї
Досить часто під час ремонту кухні допускаються помилки або неточності, в результаті яких у кімнаті залишається порожнє місце.
Що можна там розмістити, розповідає 24 канал.
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Хоббі-зона
Якщо на кухні залишилося трохи вільного простору, в ній можна облаштувати куточок для читання або міні-бібліотеку.
На кухні за чашкою кави можна почитати книги / Фото skaramelle, Instagram
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Живі рослини
Зелені квіти в квартирі стали трендом. Слід враховувати, як рослина переносить відсутність повноцінного світла.
Живі рослини додадуть приміщенню життя / Фото journal.homemania
Стелаж або полки
Ці предмети меблів краще зробити під замовлення і врахувати конкретні параметри. Так меблі ідеально впишуться в кімнату.
Стелаж або полки можна зайняти потрібними предметами / Фото vorobiova_anastasiya
Предмети для гостей
У вільному кутку можна розмістити складні стільці. У такому вигляді вони виглядають компактно.
Невеликий кут може стати в нагоді для складних стільців / Фото ikea