Досить часто під час ремонту кухні допускаються помилки або неточності, в результаті яких у кімнаті залишається порожнє місце.

Що можна там розмістити, розповідає 24 канал.

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Хоббі-зона

Якщо на кухні залишилося трохи вільного простору, в ній можна облаштувати куточок для читання або міні-бібліотеку.

На кухні за чашкою кави можна почитати книги / Фото skaramelle, Instagram

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Живі рослини

Зелені квіти в квартирі стали трендом. Слід враховувати, як рослина переносить відсутність повноцінного світла.

Живі рослини додадуть приміщенню життя / Фото journal.homemania

Стелаж або полки

Ці предмети меблів краще зробити під замовлення і врахувати конкретні параметри. Так меблі ідеально впишуться в кімнату.

Стелаж або полки можна зайняти потрібними предметами / Фото vorobiova_anastasiya

Предмети для гостей

У вільному кутку можна розмістити складні стільці. У такому вигляді вони виглядають компактно.

Невеликий кут може стати в нагоді для складних стільців​ / Фото ikea