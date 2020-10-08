Довольно часто во время ремонта кухни допускаются ошибки или неточности, в результате которых в комнате остается пустое место.

Что можно там разместить, рассказывает 24 канал.

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Хобби-зона

Если на кухне осталось немного свободного пространства, в ней можно обустроить уголок для чтения или мини-библиотеку.

На кухне за чашечкой кофе можно почитать книги / Фото skaramelle, Instagram

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Живые растения

Зеленые цветы в квартире стали трендом. Следует учитывать, как растение переносит отсутствие полноценного света.

Живые растения придадут помещению жизни / Фото journal.homemania

Стеллаж или полки

Эти предметы мебели лучше сделать под заказ и учесть конкретные параметры. Так мебель идеально впишется в комнату.

Стеллаж или полки можно занять нужными предметами /Фото vorobiova_anastasiya

Предметы для гостей

В свободном углу можно разместить складные стулья. В таком виде они выглядят компактно.

Небольшой угол может пригодиться для складных стульев / Фото ikea