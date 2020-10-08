Чем занять пустое место на кухне: интересные идеи
Довольно часто во время ремонта кухни допускаются ошибки или неточности, в результате которых в комнате остается пустое место.
Что можно там разместить, рассказывает 24 канал.
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Хобби-зона
Если на кухне осталось немного свободного пространства, в ней можно обустроить уголок для чтения или мини-библиотеку.
На кухне за чашечкой кофе можно почитать книги / Фото skaramelle, Instagram
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Живые растения
Зеленые цветы в квартире стали трендом. Следует учитывать, как растение переносит отсутствие полноценного света.
Живые растения придадут помещению жизни / Фото journal.homemania
Стеллаж или полки
Эти предметы мебели лучше сделать под заказ и учесть конкретные параметры. Так мебель идеально впишется в комнату.
Стеллаж или полки можно занять нужными предметами /Фото vorobiova_anastasiya
Предметы для гостей
В свободном углу можно разместить складные стулья. В таком виде они выглядят компактно.
Небольшой угол может пригодиться для складных стульев / Фото ikea