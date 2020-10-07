Дзеркало – незвичайний предмет інтер'єру, він несе як функціональну, так і декоративну функцію.

Де доречно використовувати дзеркальні поверхні, і як правильно це робити, розповідає 24 канал.

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Де повісити дзеркало

Передпокій

Це перше приміщення, які бачать ваші гості. Дзеркало – обов'язковий атрибут передпокою. Крім своєї основної функції – побачити себе перед виходом з дому, воно додає затишку і ефекту гостинності. Також воно візуально розширює простір, що, безсумнівно суттєвим плюсом цього елемента.

Дзеркало в передпокої додає затишку / Фото design-homes

Ванна

Дзеркальні поверхні у ванній кімнаті стали не тільки трендом, а й давньою традицією. Для того, щоб воно виглядало ефектно, підберіть оригінальну раму для дзеркала.

Дзеркало розширить простір ванної​ / Фото bezkovrov

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Вітальня та спальня

Дзеркало – вдалий предмет у будь-якому приміщенні. Єдиний нюанс – знайти для нього підходяще місце. Наприклад, у вітальні дзеркальні поверхні часто вішають навпроти вікна, а в спальні, навпаки, – біля вікна або над узголів'ям ліжка.

Дзеркало над узголів'ям виглядає стильно і притягує погляд / Фото ivd

Важливі нюанси

не розміщуйте дзеркала один напроти одного, інакше житло перетвориться в лабіринт;

для того щоб бачити себе в повний зріст, знадобиться поверхню висотою 140 см, до колін – 120 см, до пояса – 60 см;

дзеркало від стелі до підлоги візуально збільшить приміщення;

уникайте дзеркал з необробленими краями – є ризик травмуватися;

на дзеркало не має потрапляти природне або додаткове світло, інакше воно помутніє.

Перед покупкою, визначтеся з розміром дзеркала / Фото stroy-podskazka