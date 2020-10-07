Декор вітальні: що поставити на столик біля дивану
Столик біля дивану у вітальні – популярний елемент інтер'єру, який прикрашає і об'єднує зону відпочинку.
Що можна поставити на диванний столик і як його оформити, розповідає 24 канал.
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Свічки і ваза
Гарну композицію на столику можна створити, завдяки свічкам і красивій вазі. Використовуйте предмети різної висоти і ширини – так картинка виглядатиме динамічнішою.
Свічки роблять інтер'єр домашнім і живим / Фото ivd
Рослини
Живі квіти завжди роблять інтер'єр свіжим та приємнішим для сприйняття. Для столика можна підібрати кашпо з невеликою кімнатною рослиною.
Живі рослини – тренд в інтер'єрі будинків і квартир / Фото ciladya
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Книги
Декоративним елементом у вітальні може стати книга. Підберіть стильну обкладинку, яка доповнить стиль вашого житла.
Книга прикрасить будь-який інтер'єр / Фото poradovat
Піднос
Це універсальний предмет, на який можна покласти що-завгодно. Виберіть красивий піднос, який доповнить інтер'єр, і розмістіть на ньому щось цікаве. Наприклад, декоративні свічки.
Ідея з підносом – актуальна для будь-якого житла / Фото vipdivani
Фрукти
Ваза з фруктами – давній прийом дизайнерів. Яскраві кольори завжди доповнюють інтер'єр, роблять його свіжим і надають житлу затишку і ефекту гостинності.
Яскраві фрукти додадуть свіжості кімнаті / Фото ivd