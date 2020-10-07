Столик біля дивану у вітальні – популярний елемент інтер'єру, який прикрашає і об'єднує зону відпочинку.

Що можна поставити на диванний столик і як його оформити, розповідає 24 канал.

Читайте Кращі ідеї для маленьких квартир: фото

Свічки і ваза

Гарну композицію на столику можна створити, завдяки свічкам і красивій вазі. Використовуйте предмети різної висоти і ширини – так картинка виглядатиме динамічнішою.

Свічки роблять інтер'єр домашнім і живим​ / Фото ivd

Рослини

Живі квіти завжди роблять інтер'єр свіжим та приємнішим для сприйняття. Для столика можна підібрати кашпо з невеликою кімнатною рослиною.

Живі рослини – тренд в інтер'єрі будинків і квартир​ / Фото ciladya

Цікаво Що потрібно зробити в інтер'єрі квартири восени: поради

Книги

Декоративним елементом у вітальні може стати книга. Підберіть стильну обкладинку, яка доповнить стиль вашого житла.

Книга прикрасить будь-який інтер'єр​ / Фото poradovat

Піднос

Це універсальний предмет, на який можна покласти що-завгодно. Виберіть красивий піднос, який доповнить інтер'єр, і розмістіть на ньому щось цікаве. Наприклад, декоративні свічки.

Ідея з підносом – актуальна для будь-якого житла / Фото vipdivani​

Фрукти

Ваза з фруктами – давній прийом дизайнерів. Яскраві кольори завжди доповнюють інтер'єр, роблять його свіжим і надають житлу затишку і ефекту гостинності.

Яскраві фрукти додадуть свіжості кімнаті​ / Фото ivd