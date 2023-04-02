Як організувати майбутню домівку так, аби все було під рукою, мало стильний вигляд і практичне значення – ділимось далі.

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Що не варто робити у квартирі

Темна підлога

При виборі підлоги варто звертати увагу не лише на матеріали та колір, який пасуватиме під дизайнерський проєкт, але й подумати над майбутнім прибирання. Експерти попереджають, що чорний колір – найбільш непрактичне рішення, адже на ньому завжди видно волосся, шерсть та інші забруднення. Схожа проблема спіткатиме і тих, хто планує чорну плитку у ванній кімнаті.



На темній підлозі видно всі забруднення / Фото Pexels

Якщо ж прибирати ви не дуже полюбляєте, можете скористатись лайфхаком, який давно вже ходить трендами тік-току. Обираючи ламінат, приставляйте до нього волосину, аби побачити, наскільки будуть такі деталі помітними на майбутній підлозі.

Яскраве освітлення

Світла у домівці має бути достатньо. Раніше ми розповідали, що вдалий дизайн допоможе підкреслити багаторівневе освітлення. Подбати варто не лише про яскраві осередки, але й про спокійні приглушені варіанти, які можна використовувати перед сном для створення особливої атмосфери вдома. Вам стануть у пригоді торшери, лампи та світильники з м'яким і розсіяним світлом.



Подбайте про джерела м'якого світла / Фото Pexels

Високі шафи

Продумано обирайте і меблі для зберігання речей. Зазвичай верхні полиці надто високих шаф пустують, оскільки підійматись до них щоразу справа не для лінивих. Тож чи варто переплачувати за надто високу шафу, якщо практичного значення вона не має. Куди краще обрати меблі у свій ріст, аби важливе завжди було під рукою.

Ламінат на кухні



Ламінат на кухні – це не практично / Фото Pexels

Якщо у кімнатах це рішення може бути зручним та практичним, то на кухні така підлога вам точно принесе багато клопотів. Річ у тім, що на ламінаті дуже видно забруднення, які часто виникають у процесі приготування їжі. Також швидко з'являться пошкодження та тріщини. До того ж ламінат боїться вологи, тож мити його так часто, як він забруднюється, не завжди можна.