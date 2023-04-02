Как организовать будущий дом так, чтобы все было под рукой, выглядело стильно и имело практическое значение – делимся дальше.

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Что не стоит делать в квартире

Темный пол

При выборе пола следует обращать внимание не только на материалы и цвет, который будет подходить под дизайнерский проект, но и подумать о предстоящей уборке. Эксперты предупреждают, что черный цвет – наиболее непрактичное решение, ведь на нем всегда видны волосы, шерсть и другие загрязнения. С этой проблемой столкнутся и те, кто планирует черную плитку в ванной.



На темном полу видны все загрязнения / Фото Pexels

Если же убирать вы не очень любите, можете воспользоваться лайфхаком, давно уже ходящим трендами тик-тока. Выбирая ламинат, приставляйте к нему волос, чтобы увидеть, насколько будут такие детали заметны на будущем полу.

Яркое освещение

Света в доме должно быть достаточно. Ранее мы рассказывали, что удачный дизайн поможет подчеркнуть многоуровневое освещение. Позаботиться следует не только о ярких ячейках, но и о спокойных приглушенных вариантах, которые можно использовать перед сном для создания особой атмосферы дома. Вам пригодятся торшеры, лампы и светильники с мягким и рассеянным светом.



Позаботьтесь об источниках мягкого света / Фото Pexels

Высокие шкафы

Продуманно выбирайте и мебель для хранения вещей. Обычно верхние полки слишком высоких шкафов остаются пустыми, поскольку подниматься к ним каждый раз дело не для ленивых. Следует ли переплачивать за слишком высокий шкаф, если практического значения он не имеет. Куда лучше выбрать мебель в свой рост, чтобы важное всегда было под рукой.

Ламинат на кухне



Ламинат на кухне – это не практично / Фото Pexels

Если в комнатах это решение может быть удобным и практичным, то на кухне такой пол вам доставит много хлопот. Дело в том, что на ламинате очень видны загрязнения, часто возникающие в процессе приготовления пищи. Также быстро появятся повреждения и трещины. К тому же ламинат боится влаги, так что мыть его так часто, как он загрязняется, не всегда можно.