Для того щоб зробити перепланування об'єкта нерухомості, необхідно врахувати кілька моментів.

Що важливо продумати при переплануванні житла, розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ільяшенко у своєму Instagram.

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Важливі моменти

1. Складання ТЗ (технічне завдання)

Складіть список приміщень, які повинні бути, та вкажіть їх функціональне призначення. Далі по кожній кімнаті пропишіть потрібні предмети меблів, техніки та ін.

Наприклад, якщо це кухня, ви повинні вирішити і вказати:

який буде холодильник (вбудований, звичайний, side-by-side);

яка мийка буде (параметри, матеріал);

розташування усієї побутової техніки з уточненням її габаритів;

приблизну кількість посуду;

яким буде стіл і де він буде стояти.

Для того щоб зробити грамотне перепланування, складіть список усіх приміщень / Фото fccland

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2. Важливо продумати таке розташування меблів, щоб експлуатація була зручною.

Наприклад, якщо ви на кутовій кухні у розташовуєте мийку у кутку, а збоку від неї – посудомийну машину, то у такому разі дверцята посудомийки можуть блокувати дверцята з відром для сміття, і це буде зовсім незручно, особливо, коли потрібно очистити тарілки від залишків їжі, – зазначила Ільяшенко.

3. Відразу сплануйте маршрут пересування по кухні. Це допоможе розташувати техніку і речі таким чином, щоб вони знаходилися у доступних місцях і не доставляли незручностей. Наприклад, якщо ви часто готуєте – встановіть її у пеналі на рівні рук.