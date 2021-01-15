Для того чтобы сделать перепланировку объекта недвижимости, необходимо учесть несколько моментов.

Что важно продумать при перепланировке жилья, рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко в своем Instagram.

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Важные моменты

1. Составление ТЗ (техническое задание)

Составьте список помещений, которые должны быть, и укажите их функциональное назначение. Далее по каждой комнате пропишите нужные предметы мебели, техники и пр.

К примеру, если это кухня, вы должны решить и указать:

какой будет холодильник (встроенный, отдельностоящий, side-by-side);

какая мойка будет (параметры, материал);

расположение всей бытовой техники с уточнением ее габаритов;

примерное количество посуды;

каким будет стол и где он будет стоять.

Для того чтобы сделать грамотную перепланировку, составьте список всех помещений / Фото fccland

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2. Важно продумать такое расположение мебели, чтобы эксплуатация была удобной.

К примеру, если вы на угловой кухне располагаете мойку в углу, а сбоку от нее посудомоечную машину, то в таком случае дверца посудомойки может блокировать дверцу с мусорным ведром, и это будет совсем неудобно, особенно, когда нужно очистить тарелки от остатков пищи, – отметила Ильяшенко.

3. Сразу спланируйте маршрут передвижения по кухне. Это поможет расположить технику и вещи таким образом, чтобы они находились в доступных местах и не доставляли неудобств. Например, если вы часто готовите – установите ее в пенале на уровне рук.