Для того щоб ремонт у квартирі або будинку не перетворився на випробування, а став максимально легким і приємним процесом, потрібен дизайн-проєкт, в якому будуть враховані всі дрібниці.

Чи можна зробити проєкт самостійно і хто ще виконає це завдання, розповіли дизайнери інтер'єру з happyroom.od.ua в Instagram.

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Не хочеться, щоб ремонт вийшов на тяп-ляп. Але як зробити все правильно, якщо немає ні досвіду, ні освіти? Будь-яку справу потрібно починати з плану, і ремонт не виняток. Куди вести дроти? Де і що буде? Якого розміру? І т.д. Тому, грамотний ремонт починається з дизайн-проєкту, – відзначили дизайнери інтер'єру.

Що потрібно для правильного ремонту

1. Самостійно зробити дизайн-проєкт. Для цього доведеться витратити багато часу на вивчення всіх нюансів, законів і матеріалів. Також буде потрібно продумати плани електрики, сантехніки, розміщення меблів та ін. Важливо: власник повинен повністю зануритися у процес.

2. Дизайнери інтер'єру-початківці, які тільки закінчили курси і дуже хочуть працювати. У них є бажання і знання, але поки немає досвіду. Їхні послуги обійдуться значно дешевше, ніж у професіоналів.

Для того щоб правильно зробити ремонт, знадобиться дизайн-проєкт / Фото mastera-remonta

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3. Фрілансер може зробити креслення і візуалізацію, але авторський нагляд не запропонує. Остерігайтеся шахраїв і обов'язково попросіть портфоліо. Також перевірте, чи немає у кресленнях нездійсненних конструкцій.

4. Дизайнер з вашого міста. Для того щоб ремонт був максимально простим, а комунікація легкою, підберіть дизайнера інтер'єру зі свого міста. Зустріньтеся з декількома кандидатами, подивіться портфоліо, переконайтеся, що ви розумієте один одного. Це дозволить зробити ремонт приємним процесом та уникнути помилок.