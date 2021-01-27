Ванна кімната – особливе місце у квартирі і будинку, яке має бути максимально затишним і комфортним.

Джерело: інстаграм Анни Пашковської

Як зробити так, щоб ванна стала кімнатою мрії, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Багато не бере до уваги, що ванна кімната повинна максимально відповідати стилю життя власника – адже тільки так вона зможе гарантувати більш високу якість життя, високий комфорт і хороше самопочуття. Тому перш ніж починати її перетворення, необхідно визначитися з трьома речами: плануванням, бюджетом і дизайном, – зазначила Пашковська.

Що потрібно врахувати

У першу чергу необхідно уважно вивчити план приміщення. Це дозволить оцінити:

скільки місця у вас є;

який типу планування підійде найбільше;

яку колірну гамму вибрати;

як організувати освітлення;

які матеріали використовувати.

Далі продумайте розташування сантехніки. Будь-яка помилка (неправильно прокладені водостоки, водопровідні, каналізаційні та вентиляційні труби) може вам дорого коштувати.

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Також слід вирішити питання зберігання. Це необхідно для того щоб уникнути помилок і максимально ефективно використовувати простір. Продумайте, що і де ви будете зберігати.

Якщо ваш бюджет обмежений, то зверніть увагу, що є речі, на яких можна економити, а є – на яких категорично не можна. Наприклад, ви можете урізати витрати на оздоблення та дорогі деталі і меблі, але ніколи не скорочуйте бюджет на сантехніку і робочих! – резюмувала Ганна Пашковська.