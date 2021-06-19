Орендар вирішив, що це реквізит для якогось заходу, наприклад, святкування Геловіну. Однак незабаром викликав поліцію.

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Як все було

Хайдер Хан винайняв житло в окрузі Квінз. Під час переїзду з однієї кімнати в іншу, щоб нічого не забути, він заглянув у щілини між полицями. Там він виявив людську кістку.

Спочатку я хотів викинути її. Вона була схожа на качалку. Однак потім я повідомив до поліції,

– зазначив чоловік.

За його словами, він також сповістив про знахідку власника нерухомості.

Чоловік знайшов людську кістку у будинку в окрузі Квінз / Фото nypost

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Власник будинку заявив, що раніше нерухомість належала хірургам, і знайдена кістка могла бути їхнім реквізитом.

На місце події прибули поліцейські, які вирішили, що знайдена річ – звичайна гілка. Пізніше знахідку відправили на експертизу, яка показала, що це людська малоберцова кістка.

Поліцейські подумали, що це звичайна гілка / Фото nypost