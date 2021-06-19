Нерухомість хочуть продати за 19 мільйонів доларів (517 мільйонів гривень). Як виглядає об'єкт – дивіться нижче.

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Кому належить елітна нерухомість

Розкішний особняк є власністю сина колишнього заступника прем'єр-міністра Лівану Іссама Фареса. У 2018 році будинок хотіли продати за 20 мільйонів доларів, проте покупця не знайшлося. Ціну знизили на мільйон доларів.

За 20 мільйонів доларів маєток продати не вдалося / Фото realtor

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Що є у будинку

В особняку площею 2,2 тисячі квадратних метрів є 10 спалень та 11 ванних кімнат, велика вітальня, їдальня на 40 місць і кухня. Також у будинку розташований винний льох на дві тисячі пляшок, бібліотека, тренажерний зал, сауна, багато балконів.

У будинку продумано все до найдрібніших деталей / Фото rieltor

На території маєтку є великий басейн з водоспадом, альтанки, джакузі, дитячий майданчик, безліч дерев і рослин, простора тераса.

Як виглядає будинок саудівського принца / Фото rieltor: