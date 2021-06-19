Арендатор решил, что это реквизит для какого-либо мероприятия, например, празднования Хэллоуина. Однако вскоре вызвал полицию.

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Как все было

Хайдер Хан снял жилье в округе Куинс. При переезде из одной комнаты в другую, чтобы ничего не забыть, он заглянул в щели между полками. Там он обнаружил человеческую кость.

Сначала я хотел выбросить ее. Она была похожа на скалку. Однако потом я сообщил в полицию, – отметил мужчина.

По его словам, он также известил о находке владельца недвижимости.

Мужчина нашел человеческую кость в доме в округе Куинс / Фото nypost

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Собственник дома заявил, что ранее недвижимость принадлежала хирургам, и найденная кость могла быть их реквизитом.

На место происшествия прибыли полицейские, которые решили, что найденная вещь – обычная ветка. Позднее находку отправили на экспертизу, которая показала, что это человеческая малоберцовая кость.

Полицейские подумали, что это обычная ветка / Фото nypost