Чому гинуть живі рослини в інтер'єрі: 4 фатальних звички власників

Дуже багато хто любить зелені рослини та із задоволенням використовує їх вдома. Однак досить часто кімнатні квіти гинуть.
Часом це пов'язано зі шкідливими звичками власників. Детальніше про них – читайте нижче.
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Горщики без дренажних отворів
У магазинах часто можна зустріти красиві горщики для рослин без отворів на дні. Але слід розуміти, що дренаж потрібен навіть тим рослинам, які дуже люблять вологу. Отвір дозволяє зайвій волозі йти з горщика. Сирий ґрунт може призвести до гниття коренів квітки. Тому вибирайте правильні горщики.
Живі рослини вимагають правильного догляду / Фото pinterest
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Полив всіх рослин в один день
Багато хто вибирає один день на тиждень і поливає всі рослини у домі. Це погана звичка, яка призводить до загибелі рослин. Річ у тім, що у кожної квітки має бути свій графік поливу. Це залежить від типу самої рослини, величини горщика, розташування вдома й субстрату. Щоб уникнути неприємних історій, слід скласти графік для кожної рослини.
Запорука краси домашніх рослин – правильний полив / Фото pinterest
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Автоматичні системи поливу
Останніми роками автоматичні системи поливу мають попит. Це рішення ідеально підходить для використання у період тривалих поїздок і відпусток. Проте фахівці не рекомендують використовувати її регулярно. Річ у тім, що подібна система не може врахувати деякі фактори. Найважливіші з них – графік поливу кожної рослини. Для того щоб рослини комфортно себе почували необхідно стежити за поливом самостійно.
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Залишки води
Ще одна невинна, на перший погляд, звичка може погубити ваші рослини. Багато хто, бачачи залишки води у чашці, виливає її у квітковий горщик. Чомусь дехто вважає, що додатковий полив не зашкодить. Однак це теж може закінчитися сумно, адже все залежить від конкретної рослини – кожній з них потрібен індивідуальний підхід.
Для того щоб рослини добре себе почували, складіть індивідуальний графік поливу / Фото pinterest